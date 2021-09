Hubo 3 casos positivos a Covid en regreso a clases de Irapuato

De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria de Irapuato, tras el regreso a clases ocurrido el pasado lunes se detectaron tres casos positivos a Covid-19 dentro de los alumnos, además de un caso sospechoso al virus.

José Luis Martínez Cendejas, titular de la Jurisdicción Sanitaria VI de la Secretaría de Salud, señaló que los tres casos confirmados son estudiantes de tres distintas secundarias, los cuales no se contagiaron en los planteles, sino que ya estaban enfermos y, a pesar de ello, sus padres los convencieron de ir a su escuela.

Explicó que los tres se contagiaron casi de la misma manera, pues antes en la semana previa al regreso a clases acudieron a fiestas familiares y uno familiar que estaba enfermo los contagió y así los enviaron a la escuela.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria VI comentó que al conocer los casos, de inmediato fueron aislados y se aplicó la vigilancia epidemiológica, la cual consiste en que todos sus contactos tanto de escuela como de familia fueron analizados, para ver si hubo contagios.

Además, dio a conocer que las clases en esos planteles en donde se detectaron los contagios no se suspendieron, pues no ha habido más casos y el contagio no se dio en las aulas, sino que los niños ya iban enfermos.

Los casos fueron detectados durante el miércoles, ese día se hizo el estudio de casos y se hizo la revisión de los alumnos que compartieron con cada uno de los estudiantes, para identificar si hubo contagios, pero hasta el momento no han salido casos de esto.

Aunado a ello, José Luis Martínez Cendejas señaló que en Pénjamo otro niño fue aislado por ser caso sospechoso, en donde también se aplicó el mismo protocolo que en las tres secundarias de Irapuato.

José Luis Martínez hizo un llamado a los padres de familia a ser más responsables con la salud de sus hijos y que si detectan el primer indicio de contagio Covid-19 no los envíen a la escuela, sino que deben ser aislados y someterse a una prueba para confirmar o descartar un posible contagio.