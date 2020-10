En Jalisco, no hay condiciones para el regreso presencial a clases: Alfaro

En Jalisco no hay condiciones adecuadas para poder regresar a clases presenciales ni para abrir estadios y antros debido a la situación de repunte de los contagios de Covid-19 en las últimas semanas, adelantó que no se oprime el "Botón de Emergencia" pero no se abren más negocios, señaló en un mensaje el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

"No hay condiciones para avanzar en la apertura de nuevas actividades, como la apertura de estadios, antros o clases presenciales. usar correctamente el cubrebocas" señaló el Gobernador, quien de nueva cuenta hizo un llamado a los presidentes municipales para reforzar la vigilancia en los giros no esenciales de la economía ya que según los datos que se tienen los contagios se incrementaron en personas de entre 15 y 34 años.

En ese sentido dijo que las próximas semanas serán decisivas para la Entidad para no perder todo lo que se ha logrado con el esfuerzo de los jaliscienses durante estos siete meses de la pandemia y a cuatro de que se comenzó a reactivar la economía, por eso el mandatario pide a los ciudadanos reforzar las medidas sanitarias ante Covid-19.

Detalló que, aunque aún no se llega a los límites de los criterios fijados para aplicar la medida de emergencia y paralizar por 14 días toda la economía, incluido el transporte público, Alfaro Ramírez pidió a los jaliscienses reflexionen para corregir el rumbo y se refuerce el uso de cubrebocas, gel antibacterial y evitar aglomeraciones.

De nuevo apeló a la responsabilidad individual, por lo que informó que no hay condiciones en el Estado para abrir más giros como antros, ni para abrir los estadios al público o para el regreso de las clases presenciales y pidió a los jaliscienses que, ante la llegada de la temporada de frío, se apliquen la vacuna contra la influenza.

"Entiendo que el cansancio es enorme, han sido meses muy duros y en los últimos días hemos aflojado la disciplina y el compromiso individual para mantener las medidas preventivas que representan la única manera para cortar la cadena de contagios", indicó.

En este contexto dijo que todos están cansados de no poder salir a divertirse, distraerse, ver a sus seres queridos, a sus familiares, pero no es motivo para bajar la guardia porque el haberlo hecho "nos está pasando la factura y es momento de reflexionar", ya que en la última semana se han detectado más de cuatro mil casos activos y la tasa de incidencia por millón de habitantes pasó de 285 a 360 en las últimas dos semanas y eso es producto de que hay más gente en los centros de esparcimiento así como bares y restaurantes llenos.

“Jalisco ha resistido, pero nos falta el último tramo. Sin pretextos, vamos a hacer cada quien nuestra parte” sin embargo "muchas de esas personas que andan de paseo dejaron de utilizar el cubrebocas, muchos negocios dejaron de aplicar las medidas sanitarias y esta realidad se ve en un dato duro" que son los jóvenes que son quienes menos se cuidan ya que el 40% de los contagios nuevos se dio en ellos.

Van 7 meses de lucha contra el #COVID19 y no ha sido fácil, pero estamos en una carrera de resistencia y relajar las medidas de prevención nos está cobrando factura. Parar no le conviene a nadie y estamos a tiempo de evitar el #BotónDeEmergencia. Escucha este mensaje y difúndelo: pic.twitter.com/E2FL3Ajj9r — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) October 6, 2020

El Gobernador dijo que aunque nadie quiere volver a parar, el "Botón de Emergencia no es broma, si la tasa de incidencia del mecanismo que diseñamos por consenso en la mesa de salud y de reactivación económica, para cortar con la cadena de contagios" se aplicará pese a que hay quienes piensan que es un amague pero "primero está la salud y la vida de todos por lo que se puede oprimir si se rebasan la ocupación hospitalaria" y la tasa de casos estimados por millón de habitantes.

A los presidentes municipales les volvió a pedir que refuercen las medidas de vigilancia en los giros no esenciales para verificar que se apliquen las medidas sanitarias y se respeten los acuerdos al no saturar los establecimientos.

“Les pido con toda claridad que vuelvan aplicarse a fondo en la vigilancia de los protocolos de seguridad de las distintas actividades económicas en el estado. Sin su apoyo la estrategia que hemos construido no puede funcionar, las reglas son para cumplirse y confío en que las autoridades municipales volverán a hacer valer este principio”, detalló.

En este contexto recordó que ciudades como Madrid, París y Nueva York anunciaron nuevas medidas de confinamiento ante incremento de casos, por lo que instó a cada ciudadano a reforzar medidas como el uso correcto de cubrebocas cuando se está con demás personas; lavarse y desinfectarse constantemente las manos; y principalmente no salir a lugares con alta concentración de personas y quedarse en casa todo el tiempo que sea necesario.

Jalisco tiene la cuarta menor tasa de casos acumulados con 332 por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México es de mil 445, Baja California Sur de mil 315 y la Tabasco con mil 250.

Se tiene la sexta menor tasa de mortalidad con 40.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México tienen 136, Tabasco 110, Sinaloa 103 y Baja California 98.

En lo que va de la pandemia han fallecido tres mil 381 jaliscienses. En julio la UdeG pronosticaba que serían ocho mil muertes si no se tomaban acciones a tiempo.

Jalisco es la segunda Entidad que más pruebas ha realizado en México para detectar posibles casos con 229 mil 197 pruebas a la fecha.

A la fecha el 92% de la economía ya está en operación y se han generado más de 15 mil empleos.