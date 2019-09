En Jóvenes Construyendo el Futuro se politizan los apoyos: Blanco

CUERNAVACA. Mientras los beneficiarios inconformes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro amagaron con cerrar calles por falta de respuesta a su reclamo del pago de sus becas, el delegado federal Hugo Eric Flores dijo que se revisaron algunas empresas del programa y se constató que no existían, por lo que señaló que se reasignará a más de 200 becarios a otros centros de trabajo.

Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo no descartó que detrás de estas acciones haya un interés político.

Cuestionado sobre este asunto debido al caos que generaron las protestas en la capital morelense y otras ciudades, el gobernador no descartó que estas expresiones sean una manera de pretender desestabilizar, "creo que ha de ser político, lo he visto y analizado, y espero que los jóvenes tengan consideración porque es un recurso federal".

La representación de los afectados señaló que a pesar de generar caos un día completo, no habían logrado una respuesta positiva a su exigencia, y por ello, dicen "nuestra postura es firme, no nos vamos a cambiar de área de capacitación por la sencilla razón que tenemos que compañeros que les ha pasado lo mismo, los quitan del área donde están, los mandan a hacer encuestas para Morena".

Sobre esto, el delegado federal Hugo Erick explicó que la responsabilidad es de la Secretaría del Trabajo, quién señaló que estas empresas fueron dadas de alta en la plataforma del proyecto, pero al momento de la revisión realmente no existían, "no está indicado ningún centro de trabajo, hay un domicilio particular, pero el centro de trabajo no está".