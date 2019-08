En la calle, arrancan ciclo escolar en Durango

Ante la falta de pago hacia los maestros y proveedores de alimentos, como ya lo había anunciado el Sistema Estatal CADI, cerca de dos mil alumnos y maestros se encuentran actualmente tomando clases a las afueras del Centro de Convenciones Bicentenario (CCB) para exigir al Gobierno del Estado el pago inmediato de ocho quincenas que se les adeudan.

De acuerdo con la directora del Sistema CADI, Mary Páez, ahora además de las quincenas atrasadas al pago de maestros, se suma la falta de alimentos, lo que no había pasado en 20 años que tiene el sistema "parece ser que a este gobierno del cambio es insensible, inhumano, y no le interesa los niños que asisten al CADI", dijo.

Por su parte padres de familia de los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato; acudieron también para mostrar su apoyo incondicional a los directivos y profesores ya que aseguran "no nos retiraremos hasta que se haga el pago efectivo para el personal".

En testimonios una madre de familia señaló que ella ha visto las condiciones en las que deben trabajar los profesores, pues incluso ellos mismos han apoyado a estos a llevarlos hasta la institución, pues no cuentan con los recursos para tomar el transporte público, y con estos testimonios encararon al titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEED), Rubén calderón Luján, que desde temprano se dio cita en las inmediaciones del CCB para dialogar con los inconformes.

Ahí les explicó que ya existe el recurso para el pago de la alimentación de educación inicial y preescolar por lo que desde la semana pasada se invitó a los directivos a dialogar y enviar a sus contadores para.iniciar con el pago siempre y cuando se sigan las reglas de operación. Se asignaron 30 pesos por niño para el periodo de 2019, lo que significa que podrán pagar lo atrasado, siempre ajustado a esa regla.

"Yo estoy aquí para manifestar que por parte del gobierno de Aispuro no hay cerrazón. No tenemos el dinero escondido, ahí está, se les dejó claro cómo se les entregarían los 68 millones de pesos", explicó el secretario de educación que con el pago de inicial y preescolar no hay ningún problema, no así con primaria, secundaria y bachillerato.

Al coincidir la directora general del Sistema CADI y el titular de la SEED, así como padres de familia en el mismo lugar, estos le exigieron a Calderón Luján cumplir lo dicho y no solo dejarlo en promesas, por lo que el funcionario los invitó a mantener el diálogo para solucionar lo más pronto posible la situación y evitar mantener a los niños en las calles.