En pandemia, ser maestra y madre es más complicado: Rosario

Aguascalientes.- Maestra y madre de tres hijos, cada uno en un diferente grado escolar, y quien antes y después de atender sus clases de manera virtual se encarga de los quehaceres del hogar, aparte de visitar a sus alumnos en rezago y a los que no cuentan con computadora, internet o smartphone.

Además, se encarga de elaborar un informe de actividades para su director y otro para el supervisor de la zona escolar a la que pertenece la escuela donde da clases.

Por supuesto, es necesario recibir, analizar y dar respuesta a las evidencias de trabajo que envían sus alumnos y los padres de familia a los que se brinda asesoramiento para guiar el trabajo de los hijos, servicio que en ocasiones se lleva a cabo a altas horas de la noche. Cuando el tiempo lo permite, también participa en los cursos de capacitación para el manejo de plataformas educativas electrónicas.

Karla Barba

Esa es hoy la dinámica que vive, de lunes a domingo y desde las 06:00 horas o poco antes, Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón, maestra de segundo grado de la escuela primaria Quetzalcóatl, en el turno vespertino, dentro de la unidad habitacional Pilar Blanco, en esta capital.

Para ella la enseñanza a distancia ha resultado en

todo un reto, hay momentos en los que me desanimo, me desespero porque le faltan horas al día para cumplir con todas las actividades que tengo que hacer. Tengo tres hijos, una en secundaria que también se conecta, otro en segundo año, yo soy su maestra y el tercer en preescolar para el cual recibo instrucciones por Internet

Más que la organización del trabajo lo importante es tener mucha paciencia, en estos meses he aprendido, como mamá y como maestra a trabajar mis emociones, a controlar un poco el estrés y la frustración porque desafortunadamente el Internet que tengo en ocasiones falla, ya van dos o tres veces que me cambio de compañía y aparte como se conecta también mi hija y el otro niño, la señal se satura.

Por Internet he investigado cómo controlar las emociones, cómo estar tranquila para que a mis hijos no les afecte mi estado de ánimo ni el verme todo el día con el celular en la mano, revisando trabajos, hay padres de familia que no pueden enviar sus evidencias dentro de mi horario laboral de 13:00 a 18:00 horas, lo hacen a las 19:00 horas e incluso he llegado a recibir tareas a la 01:00 de la madrugada

Toda esta dinámica

cambió la vida en familia, nuestros hijos están un poco descuidados porque estamos atendiendo el teléfono y preparando material digital el cual es otro reto titánico que nos obliga a tomar cursos para saber cómo manejar las plataformas y poder impartir las clases, y para atender los quehaceres de la casa tengo que levantarme más temprano.

Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón, Maestra y madre de familia









