En Zapopan se quedan sin despensa del CJNG tras operativo

El rumor de que nuevamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", volverían a regalar despensas en la explanada del Centro Cultural Constitución en Zapopan, Jalisco, se expandió entre los pobladores y sin importar la cuarentena por Covid-19 salieron de sus casas en busca de estas.

Sin embargo, el grupo delictivo nunca se presentó, pues la noticia llegó a oídos de las autoridades a través de videos difundidos en redes sociales, por lo que realizaron un operativo policiaco en la zona obligando a los vecinos a regresar a sus hogares con las manos vacías.

Un día antes, este acto de que los presuntos integrantes del CJNG entregaran despensas con productos básicos para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, se dio a conocer por videos en internet.

A mediado de abril la familia de Joaquín "El Chapo" Guzmán emprendió la entrega de despensas a adultos mayores con escasos recursos en Guadalajara, Jalisco, que se ven afectados por la epidemia.

Esta iniciativa corre a cargo de El Chapo 701, la marca de ropa que fue lanzada el año pasado por Alejandrina Guzmán, hija del narcotraficante.

A través de un comunicado dio a conocer que es crucial apoyar a todos los mexicanos menos favorecidos y es por ello que les harán llegar una "chapodespensa".

"Para nuestra marca es crucial el poder apoyar a todos los mexicanos menos favorecidos: nuestros adultos mayores, quienes nos han enseñado un 'Legado de Respeto y tradiciones'".

Ante estas acciones lideradas por narcotraficantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: ¡Bájenle y déjense de balandronadas!, “que no piensen que con una limosna están perdonados”, confirmando la procedencia de estos apoyos.

“Que no vengan a pensar que con una limosna ya están perdonados, eso no ayuda y decirle a la gente que nosotros vamos a seguir apoyando para que no les falte nada y también a los que están en malos pasos, decirles, también sobre todo a quienes no han cometido delitos graves, luego de pasar esta situación difícil les vamos a dar opciones, alternativas, para incorporarse a la vida pública, que estén de nuevo con sus familias, que tengan trabajo’’.





