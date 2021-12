Enfrentan al crimen organizado con balas contadas en Zacatecas

Zacatecas se convirtió en un foco rojo de violencia en el país, entidad donde los policías deben combatir al crimen organizado con armamento limitado, sin seguro de vida y bajos salarios.

“Nos tocó ir a una en (el municipio de) Teul, a un enfrentamiento. Pero así nomás a la buena de Dios, con cinco cartuchos”, cuenta Leonardo, un policía de Zacatecas.

Policías de Zacatecas, quienes pidieron que se les cambiara el nombre para evitar represalias, cuentan a El Sol de México que no tienen las prestaciones más básicas como seguro de vida.

Están limitados en armamento y equipo; sus jornadas laborales son de más 24 horas seguidas; carecen de personal; el peligro es constante ante los grupos delictivos; son despedidos al no aprobar los exámenes de control y confianza, y algunos son coptados por el crimen organizado. O peor aún, son asesinados. Es decir, están inmersos en una incertidumbre laboral.

“No hay un seguro de vida, no hay prestaciones. Te arriesgas. Tu armamento no es suficiente. Es una situación bastante triste laboralmente en el estado de Zacatecas”, lamenta Jesús, un policía retirado en años recientes.

Santiago es otro policía zacatecano que ha vivido en carne propia la desigualdad de fuerzas con el crimen organizado.

En 2012 fue levantado por Los Zetas debido a que había detenido y puesto a la disposición de las autoridades a uno de sus integrantes.

Durante 24 horas fue interrogado, pues el tipo que detuvo lo acusó de quedarse con una fuerte suma de dinero. Después de demostrar que no se había quedado con el dinero y que Los Zetas lo encontraron, lo liberaron.

Se mantiene la coordinación con las instancias municipales y federales para realizar el patrullaje en los límites de Jalisco con Zacatecas. / Cortesía │ @SSeguridadJal

Luego de unos días, el director de su corporación lo mandó a llamar y sólo le dijo “Ten más cuidado y ve con qué gente te metes”. No hubo un apoyo psicológico, ni moral. Nada.

Un año antes, en el municipio de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, se reportó un fuerte enfrentamiento entre los Zetas y Cárteles Unidos. Leonardo laboraba como policía municipal en una comunidad cercana junto con otros compañeros, pero no acudieron.

“Nos tocó andar por ahí, no fue fácil, nos superaban en equipo (armamento), en gente y pues no fuimos. Nadie fue”, recuerda 10 años más tarde, al relatar las carencias y peligros a los que se exponen los policías en un territorio envuelto en una espiral de violencia.

Las cosas en nada han cambiado para los agentes estatales y municipales de los 58 ayuntamientos zacatecanos.

Se encuentran en abandono por parte de los tres órdenes de gobierno.

“A través de los años me he dado cuenta que esto de ser policía no tiene garantía de nada. Con los seguros de vida, han asesinado a varios compañeros, y a las mismas mujeres de ellos, o a las familias, no les han dado nada, ni siquiera para lo del sepelio”, detalla Santiago, quien ingresó a la policía municipal desde hace 11 años. A esto se agrega que los salarios son raquíticos y que varían dependiendo del municipio o a nivel estatal.

En el caso de Éder, un policía municipal, quien comenta que el sueldo de un policía acreditado “anda aproximadamente entre cuatro mil y cuatro mil 500 pesos quincenales. Y el que no está acreditado, que es un auxiliar, entre dos mil y tres mil 800”.

Por su parte, Miguel un agente estatal plática que gana alrededor de seis mil 800 pesos quincenales.

De acuerdo con el documento Propuesta Salario Digno para Policías del SESNSP y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el que se busca estimar un ingreso suficiente para que los policías, así como sus familias, cuenten con lo mínimo necesario para asegurar una vida digna, en Zacatecas mensualmente deberían de percibir en promedio 14 mil 774 pesos.

Otra de las realidades de estos uniformados es que están limitados en armamento y equipo. Es la historia que relata Leonardo, donde no acudieron a atender el reporte del enfrentamiento entre grupos criminales en el municipio de Florencia. Y cuando van, como en el caso de Teul, lo hacen con armamento limitado.

“Veinte años atrás no se veía tanta agresividad y tantos ataques directos a la policía. Ya es un poco más agresivo el crimen organizado y pues también tiene mucha tecnología, mucho armamento del cual pueden ellos disponer”, lamenta Miguel.

Éder agrega: “Nosotros como policía municipal no tenemos la fuerza para combatir al crimen, nunca la vamos a tener, ni siquiera el estado la tiene”.

Elementos de la Guardia Nacional se han enfrentado a grupos delincuenciales en la zona serrana del municipio de Valparaíso, Zacatecas / Cuartoscuro

Santiago traduce las carencias en fragilidad del policía: “Ellos (las autoridades) piensan que con los cargadores que se proporcionan ya es suficiente para andar en las calles y poder repeler una agresión en un momento dado. Los cárteles están mejor equipados, con mejores vehículos, mejor armamento y mejor entrenados”.

Durante su intervención en la mañanera del 25 de noviembre en Zacatecas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aceptó que tienen un déficit de 55 por ciento de conformidad a los promedios que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cuestiones de seguridad pública.

“Mucho joven quiere ser policía, pero lamentablemente no pasa los exámenes de control y confianza, y tienen que darlos de baja”, explica Éder.

El problema dice: “los turnos, las jornadas laborales de aquí en Zacatecas son de 24 por 24 horas”.

Estos despidos originan que en ocasiones se vayan a las filas del crimen al no encontrar empleo, destaca Santiago.

“Están despidiendo a compañeros de diferentes corporaciones, pero los mandan ya capacitados; llegan con el conocimiento de cómo portar un arma, cómo trabajar en campo abierto; saben a qué hora salen los relevos de las unidades de los puestos fijos.

(...) Acá en Zacatecas te tachan como lo peor cuando ya no eres policía”, explica.

Una muestra de esta vulnerabilidad son los 79 policías asesinados en Zacatecas entre el 1 de enero de 2018 al 2 de diciembre de 2021, de acuerdo con el registro de datos de Causa en Común.

Además de que los municipios de Apulco, Loreto, Monte Escobedo, Cuauhtémoc, Mazapil, Tepetongo, Villa García, Villa Hidalgo y Melchor Ocampo no tienen policías, por lo que el Presidente presentó un Plan de Apoyo para la entidad el 24 de noviembre.