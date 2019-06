Gobernadores desconocen plan migratorio con EU: Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó que el gobierno federal no le ha expuesto a los mandatarios estatales la estrategia para reducir la migración de centroamericanos ni cómo les va a afectar, ni siquiera han llevado el tema a la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Esta mañana El Sol de México dio a conocer que el plan a corto plazo para atender el fenómeno migratorio, arrancó sin avisarle a los estados del norte del país sobre el impacto que tendrá en las ciudades fronterizas con Estados Unidos.

“Si la pregunta es si se nos ha hecho algún planteamiento a los gobernadores sobre este tema, la respuesta es no, cuando menos a nosotros hasta ahora no y en la Conago no se ha puesto este tema sobre la mesa”, confirmó el gobernador antes de entrar a una reunión con el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial.

También exigió que no se “regateé” el apoyo a la seguridad nacional, por atender una imposición del gobierno del gobierno de Estados Unidos, luego de que México aceptó reforzar la seguridad en la frontera sur, para regular el paso de los migrantes que transitan por nuestro país, rumbo a Estados Unidos.

“Compartimos la idea y la necesidad de reforzar nuestra frontera como un asunto, insisto, no de respuesta a una exigencia a un gobierno de otro país, sino como una medida relacionada con principios básicos como el de la soberanía, pero eso no significa que vayamos a regatear el apoyo a quienes lo necesiten, es un principio que yo veo y que voy a defender siempre”, demandó.

No obstante, comentó que en la última reunión que sostuvieron con el gabinete de seguridad a nivel federal, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, les aseguró que no habrá cambios en la logística y, al menos en el caso de Jalisco, en los próximos días desplegarán 3 mil 600 elementos y en dos años serán siete mil 500.

Alfaro expresó que aún quedan dudas sobre si el gobierno federal llegó o no, a un acuerdo secreto con el gobierno estadounidense, situación que dijo, debe aclararles a todos los mexicanos, porque el presidente Donald Trump insiste en que se ha ocultado información.

“Me gustaría como mexicano saber si todo lo que escuchamos, respecto a cosas que no se han dicho es cierto. Me parece que es indispensable que haya claridad, respecto a los términos del acuerdo”, reclamó.