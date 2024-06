Entre aguas negras y bacterias, ¿las playas de Mazatlán son aptas para nadar?

A lo largo de la República ya se preparan para las vacaciones de verano, y la gran interrogante es si las playas y balnearios costeros en el territorio nacional son aptos para que los bañistas se introduzcan al mar sin ningún problema.

De acuerdo con el último Monitoreo Prevacacional de Playas Semana Santa 2024, las playas mazatlecas son aptas para uso recreativo.

Cada periodo vacacional la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en coordinación con autoridades estatales de Salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realiza la toma de muestras de agua de mar durante las semanas previas al periodo de asueto con la finalidad de detectar la bacteria Enterococcus fecalis y señalar si alguna playa representa un riesgo para la salud.

Sociedad Adiós al paraíso: en Oaxaca hay 2 de las 14 playas más sucias del país

El último muestreo se realizó del 26 de febrero al 7 de marzo en las playas de los principales destinos turísticos de México y que tienen mayor afluencia.

En éste, las playas mazatlecas salieron aptas para los bañistas al no rebasar el limite establecido por la Organización Mundial de la Salud, de 200 enterococos en 100 mililitros de agua.

Las siguientes playas resultaron como "aptas":

Playa Cerritos

Playa Zona Dorada I

Zona Dorada III

Zona Dorada IV

Zona Dorada VI

Isla El Venado

Playa del Mar

Los Pinos

Olas Altas

Isla del Chivo

Isla de la Piedra

Playa Norte.

La gran mayoría estuvo en el margen de 10 a 34 NMP/ 100 ML excepto una, Playa Norte, que obtuvo una medición de 178 enterococos en 100 mililitros de agua.

Ésta es una de las zonas costeras más concurridas por los bañistas, el oleaje es tranquilo la mayor parte del año, sin embargo, continuamente se descargan aguas malolientes por un desagüe pluvial, sea temporada de lluvia o no.

➡️ Lee más sobre nuestro suplemento semanal #FinD dedicado a las playas de México

No es drenaje, es agua estancada

Pese a las mediciones hechas por la autoridad federal, la autoridad municipal descarta que se trate de aguas negras o drenaje, y que más bien es agua que se queda estancada por meses, se pudre, y cuando sale tiene un color y aroma sospechoso.

"No es agua de drenaje, es agua sucia pluvial, en temporada de lluvia se ve el chorro cuando llueve que cae ahí y de pronto a veces se activan los cárcamos (de rebombeo) en la zona turística, que ha ocurrido en algunas ocasiones, los están limpiando y echan esa agua, pero no es agua negra, no son drenajes", aseveró el Alcalde Édgar González Zataráin.

El primer edil aseguró que se ha trabajado en obras para mantener la calidad de las playas, por ejemplo, el colector Roosevelt, que desemboca en Playa Olas Altas, tramo que en el monitoreo del periodo vacacional de invierno 2023 salió no apta para el uso recreativo.

En su discurso las autoridades sí aceptaron que había filtración de aguas residuales sin tratar en el dren, pero lo minimizaron al decir que el personal de Cofepris había tomado mal la muestra.

“Lo que se hizo no fue sobre la playa sino sobre un escurrimiento que es directo, si agarras el drenaje directo te va a marcar muy alto (...) es un escurrimiento que venía de unos negocios que tenían el drenaje tapado y que estaban escurriendo al dren Roosevelt y que obviamente fueron a tomar la muestra ahí, no debemos negar que hay contaminación, pero que los grados de contaminación del agua son así, como lo marcan no", declaró González Zataráin en ese entonces.

Hace algunos meses y con una millonaria de inversión, se inició la reposición de la tubería hidrosanitaria sobre la calle Roosevelt, con la que se asegura se pone fin los escurrimientos de aguas residuales al colector pluvial.

"En el problema de los rebosamientos que teníamos en la parte cercana a la playa y el último que nos quedaba como parte contaminante era el tema del colector Roosevelt, que está en reparación muy rápido, todo lo que eran esas casas, que ya no existía prácticamente el drenaje que va por la banqueta, y el colector está en medio de la calle, y el colector iba y caía al mar, con esa reparación concluimos los problemas que podían dar en esa parte”, aseguró en entrevista este 12 de junio.

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios afirma que las playas "han salido bien”, pero sin mostrar resultados, también que se trabaja en conjunto con las Juntas para actuar de manera inmediata cuando se detecta una posible contaminación.

“Salimos bien, es una plática que tuvimos para trabajar en coordinación, evitar todo eso, si hacemos revisión y encontramos una probable contaminación, inmediatamente en coordinación con la Junta de Agua Potable empezamos a hacer la búsqueda para poder solucionar a esta problemática", afirmó en entrevista Cuauhtémoc Chacón Mendoza, titular de Coepriss, el 28 de junio e,l año pasado.

Bacteria fecal

Enterococcus feacalis es una bacteria que se encuentra comúnmente en el tracto intestinal de humanos y animales, por ello es utilizada como indicador de contaminación fecal en playas.

Estas bacterias pueden llegar por distintas vías, la principal es por la descarga directa de aguas residuales, agua domestica, descarga de fuentes agrícolas o por las heces de animales de compañía.

Los vertimientos de líquidos al área de playa y océano por los diferentes desagües que hay en la zona costera son frecuentes, dichos desagües que son pluviales descargan agua sea temporada de lluvia o no.

Generalmente los líquidos vertidos tienen malos olores y tienen un color oscuro que pone en duda su procedencia, pese a que las aguas pluviales y sanitarias se conducen por tuberías diferente, se han registrado descargas de aguas negras en playas como Norte, Olas Altas y Pinitos.