Entre reclamos, Chihuahua acepta que entre Insabi

CIUDAD JUÁREZ. En medio de los reclamos por la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Gobierno de Chihuahua anunció que firmará los convenios de adhesión en sus distintas modalidades.

“De entrada nosotros sí estamos considerando (firmar el convenio) y a partir de esta reunión, nos va a abrir el panorama para suscribirnos”, dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, durante la conferencia mañanera.

Corral Jurado refirió que desde el inicio de la administración estatal a su cargo ha participado en la estrategia de compra consolidada de medicamentos, en la que Chihuahua fue de los primeros estados en asumirla.

La Organización Editorial Mexicana publicó en su edición de ayer que los exsecretarios de Salud, Julio Frenk y Salomón Chertorivski criticaron la desaparición del Seguro Popular, e incluso el primero calificó la decisión de una postura ideológica, no técnica

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los medicamentos son gratuitos no porque él lo diga, sino porque así lo marca la Constitución, y si hay quienes los cobran es porque ideológicamente están contra la gratuidad.

“Hay quienes no ven bien esto (dar los medicamentos gratuitos), incluso no sólo por cuestiones económicas o porque estén haciendo algún negocio con las cuotas, -que suele pasar, no he generalizado, pero se da, que de repente ya no va a haber ese manejo de dinero discrecional- pero no sólo es eso, es una cuestión ideológica, es también una situación de mentalidad”.

Enfatizó que el objetivo es que tanto la atención médica como los medicamentos sean gratuitos, porque la salud es un derecho del pueblo, establecido en la Constitución.

“No se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población”, anotó, a pesar de que se le considere populista.

Dijo que no es obligatorio que los estados firmen el convenio, mismo que establece las responsabilidades de cada una de las partes en el Insabi.

"Es voluntario, no es obligatorio y la mayoría está aceptando. Lo que aplica es que el estado da el servicio y se dan los recursos que por ley corresponde", dijo el presidente.

Lo anterior surgió luego de que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, mencionó que ocho estados no han firmado el convenio.

"Somos ocho estados que no firmamos ninguna carta de intención para que desaparezca el Seguro Popular o que se centralice el sector salud a nivel federal", dijo.