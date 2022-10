Entregan cuerpo de Esmeralda Gallardo 31 horas después

A Esmeralda Gallardo la asesinó el Estado, así lo consideraron los integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quienes fueron sus aliados en vida y quienes no la soltaron en su muerte. El grupo, acompañó a su familia en el SEMEFO, en donde entregaron el cuerpo hasta 31 horas después de su asesinato.

Fue en punto de las 13:00 horas de este 5 de octubre, cuando los integrantes del Colectivo y familiares de Esmeralda por fin pudieron tener su cuerpo. Esto a pesar que de que ella falleció alrededor de las 5:00 horas de un día anterior.

El vehículo de los servicios funerarios salió del SEMEFO y se dirigió a los Servicios Funerarios Abundiz que corrieron a cargo del gobierno. Durante este trayecto recorrieron un tramo de la 11 Sur y los miembros del colectivo siguieron el coche coreando: “Justicia para Esmeralda”, “Esmeralda no murió, el Estado la mató”.

Ya en este lugar, los encargados bajaron el cuerpo para embalsamar y los integrantes colocaron velas para rezar por el alma de Esmeralda. De nueva cuenta pusieron cartulinas, corearon consignas para exigir que se esclarezca el caso y estuvieron como respaldo para los seres cercanos.

Los familiares no quisieron hablar con los medios de comunicación, y no es para menos. ¡Tienen miedo!. La encargada de dar información fue María Luisa Nuñez, fundadora del Colectivo Voz de los Desaparecidos, quien compartió que Esmeralda no será velada en Puebla, sino en Veracruz, en donde tiene familiares.

María Luisa también compartió que Esmeralda “son todos los integrantes” y que al igual que sus familiares, ellos tienen miedo, pues han tenido que emprender su propia búsqueda y han sido incómodos para el gobierno por indagar, así como cuestionar.

Integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos colocaron velas para rezar por el alma de Esmeralda. Foto: Erik Guzmán | El Sol de Puebla

Este grupo teme por su vida y lo que más les preocupa es que la administración estatal no les brinde las medidas de protección que todos los familiares de desparecidos se merecen. Y no es algo que están solicitando recientemente, sino que en cada marcha del Día de la Madre y en cada movilización por el Día de Desaparecidos, es una petición recurrente.

El Colectivo aseguró que el CEEAVI pidió cooperación para que pudieran realizar los servicios funerarios y estuvieron analizando “hacer boteo” en la 11 Sur para que no le solicitaran ese recurso a la familia. Sin embargo, horas después la Secretaría de Gobernación de Puebla desmintió dicha información.

La SEGOB publicó en su cuenta oficial de Twitter que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindó asesoría y acompañamiento a los familiares. Además que se les garantizó apoyo en los gastos funerarios, así como el traslado de sus restos a su lugar de origen.

“En ningún momento se les negó atención y mucho menos se les solicitó dinero como lo ha externado Voz de los Desaparecidos ante medios de comunicación”, publicaron.

Pese a estos señalamientos, el Colectivo se mantuvo y reafirmaron que “ellos no mienten” y fue hasta este 5 de octubre que se comunicaron con los familiares.

