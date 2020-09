Es un “raro” regreso a clases en esta nueva modalidad virtual, así lo expresa doña María Esther Ibarra Sánchez, quien señala que, a pesar de que hubo algunas complicaciones en las plataformas de la escuela, su hijo ya recibió sus primeras clases en línea y a casi un mes del inicio aún no se adaptan.

Su hijo, Brandon Leonardo, quien cursa el segundo grado de secundaria en la escuela estatal Jorge Tovilla Torres, ubicada en la colonia Infonavit Chapultepec en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se dice un tanto triste pues recuerda que “no es lo mismo ver a mis amigos en la computadora que convivir con ellos, todos los días, nos vemos en la ‘compu’, pero no es lo mismo”.

Dentro de su cuarto en su casa en Jardines del Grijalva, en el municipio de Chiapa de Corzo, cuenta que su hermano mayor fue quien le ayudo y enseñó a usar las herramientas de la plataforma virtual que su escuela ha implementado para este regreso a clases.

Por su parte, doña María Esther relata que “hoy en la mañana vimos que también el maestro estaba batallando con esto de las clases por la computadora, clarito escuchábamos que preguntaba con alguien más cómo hacerle para ver a todos sus alumnos, el profesor estaba dando su clase desde la escuela, con la ayuda del personal de informática de la escuela”.

Hernán Santiago González, docente de Telesecundaria en Agrónomos Mexicanos, comunidad rural del municipio de Villaflores, señala que las principales dificultades o contratiempos que han presentado para las clases virtuales en este ciclo con la nueva modalidad es que “hacen falta medios de comunicación adecuados, puesto que muchos alumnos tienen que trasladarse al pequeño poblado donde se encuentra la escuela para recibir sus tareas”.

Al cuestionarlo sobre sí sus alumnos han estado pendientes siempre de los horarios y las clases, reconoce que la mayoría no lo hace “no todos, existe una gran mayoría que no tiene acceso a la tecnología necesaria para esta educación a distancia, además de que no todos conocen o saben usar las nuevas tecnologías”, señaló.

- ¿Cómo ha resuelto las dificultades o circunstancias para que sus alumnos y las clases no se detengan?

- No es posible resolverlos en su totalidad, pero con vernos una vez por semana, con todos los protocolos, tratamos de avanzar.

- ¿Qué propuestas haría a este sistema para mejorarlo y solventar el proceso de educación de sus alumnos?

- Es difícil manejar propuestas a un sistema donde no es igual para todos, sólo nos queda esperar que existan condiciones para las clases presenciales y solventar con el tiempo que nos queda y los recursos para que los alumnos aprendan.

En cambio, en el municipio de San Fernando, cercano a la capital del estado, no ocurre lo mismo, "el maestro no nos ha informado nada, hemos venido trabajando con él de manera puntual, a través de los cuadernillos, no sabemos el porqué no lo hacemos con radio, televisión e internet, nosotros no sabemos que medio vamos a utilizar", afirmó Roció Gómez, madre de familia en el municipio de San Fernando.

Esta situación prevalece en la mayoría de las comunidades rurales de Chiapas, a pesar del esfuerzo de la Secretaría de Educación por facilitar a los alumnos las herramientas necesarias para el presente ciclo escolar, cabe destacar que en los lugares en los que no hay o se dificulta el acceso a la radio, televisión o internet, se han dotado de cuadernillos que fueron distribuidos por los profesores a los padres de familia.

Algunas de las complicaciones que se podrían tener bajo esta modalidad de trabajo en las zonas rurales e indígenas, son los acuerdos comunitarios en el que no se permite la entrada de maestros y personas ajenas a la comunidad, en tanto no se declare en semáforo verde la contingencia sanitaria en el estado de Chiapas. Otra de las dificultades es el transito libre de maestros, ya que algunas comunidades tienen restringido el paso a otras comunidades en donde deberían llegar los docentes.