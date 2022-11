Escala conflicto entre Samuel García y Congreso de NL

Tras aprobar la Revocación de Mandato, el Congreso local aprobó la conformación de una Comisión Jurisdiccional para iniciar juicios políticos contra el Gobernador Samuel García, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, y la titular del Periódico Oficial del Estado, Verónica Dávila.

Se estableció el acuerdo aprobado con 28 votos a favor y 11 en contra, éstos de Movimiento Ciudadano que acusaron revanchismo, venganza política y violaciones al proceso legislativo.

Asimismo, se procedió a votar por cédula la conformación de la Comisión Jurisdiccional y para dar cumplimiento a ese acuerdo, se aprobó, por mayoría, convocar a una sesión extraordinaria del Pleno.

La Comisión Jurisdiccional quedó integrada por la Presidenta Lilia Olivares, del PAN, Anylu Bendición Hernández de la bancada 4T como Vicepresidenta y Perla Villarreal, del PRI es Secretaria.

Como vocales quedaron Itzel Castillo, Carlos de la Fuente y Luis Susarrey, del PAN; Elsa Escobedo y Alhinna Vargas, del PRI; Jessica Martínez, de Morena, y de MC, Irais Reyes y Sandra Pámanes.

Carlos de la Fuente, líder de los diputados del PAN, dijo que el juicio político contra el Gobernador será ante una solicitud presentada por un particular por violar la Ley al alterar el escudo de armas de Nuevo León.

En el caso de Navarro y Dávila, el juicio se iniciará ante una solicitud del los dirigentes estatales del PAN y PRI presentada el martes, y que tiene que ver con la omisión de ambos funcionarios de publicar 56 decretos aprobados por el Congreso con lo que se violenta la Constitución local.

"El objeto de la Comisión Jurisdiccional es desahogar el procedimiento relativo a los Juicios Políticos, actuando como órgano investigador y de acusación, solicitado en los expedientes legislativos 15009/LXXVI y 16177/LXXVI que actualmente se encuentran turnados a la Comisión de Anticorrupción, así como aquellos que la Mesa Directiva turne a este Órgano de Trabajo Legislativo", se dispuso.

"Se solicita que los expedientes 15009/LXXVI y 16177/LXXVI se returnen a este órgano de trabajo legislativo con carácter de urgente, así como aquellos que determine turnar la mesa directiva.

"La Comisión Juridisccional se instalará en carácter de urgente para iniciar los trabajos objeto de ésta Comisión, en el vestíbulo de este Palacio Legislativo, sesión que podrá celebrase de forma híbrida".

No me van a doblar, Adrián de la Garza no será Fiscal: Samuel

Samuel García dice que pese a las amenazas de los diputados, no lo van a doblar, e insistió insistió que Adrián de la Garza, su rival, no será Fiscal de Justicia.

“Hoy el Congreso está enojado porque me quieren imponer al fiscal de la vieja política, a mi rival de fiscal. Y te amenazan y te mandan mensajes de “si lo vetas, pobre de ti”, dijo el gobernador en un diálogo de la plataforma Gobernador ¿Como Vamos?

“No hay retorno y vas a sentir todo el rigor del Congreso. Pues discúlpenme diputados, enserio, discúlpenme, no me van a doblar, porque no voy a traicionar a las 800 mil personas que votaron para sacar

En la primera evaluación de la plataforma ciudadana solicitó apoyo a las asociaciones civiles para no permitir que esta disputa política contamine otros temas, como la elaboración del presupuesto del próximo año.

"Les quiero pedir ayuda, con toda humildad, a que no soltemos lo público porque hoy estamos en un enfrentamiento político, que siempre existe entre Poderes, pero hoy se esta exacerbando".

"Les pido que intervengan, pidan participar en las mesas de presupuesto, pidan mesas de diálogo, convóquenos. Busquen que el Secretario, y el Diputado y el Gobernador estemos abriendo los temas. Ya no queremos acuerdos en lo oscurito".

El enfrentamiento entre el gobernante y los diputados se ha extendido por meses y alcanzó mayor intensidad entre ambas partes.