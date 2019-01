Esta es la manguera huachicolera encontrada dentro de refinería en Guanajuato

Tras el quinto día consecutivo sin abasto de combustible en la localidad, así como en otros municipios y entidades del país, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este martes en conferencia de prensa, que al interior de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), se detectó una manguera de tres kilómetros de longitud usada para el robo de combustible.



De acuerdo al mandatario presidencial, este hallazgo es parte de los resultados del Plan de Atención a las Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, entre los cuales también destacó que a pesar de que se siguen saqueando 177 pipas a diario, número que se redujo de las 8 mil 540 que se robaban con anterioridad.



Cabe recordar que a través de las estrategias implementadas por el Gobierno Federal el pasado 27 de Diciembre de 2018, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República Alejandro Gertz Manero, informó que tres funcionarios de Pemex Logística fueron cesados tras detectar que permitían el flujo de combustible para que fuera robado.







Alcaldesa de Salamanca en el silencio Al margen Al respecto, Beatriz Hernández Cruz alcaldesa de Salamanca, dijo no tener comentarios al respecto, por lo que esperará a que la autoridad correspondiente realice las investigaciones correspondientes e informe al respecto. “Yo no quisiera hacer una declaración en ese sentido, la única información que yo tengo es la que ustedes tienen y la que conoce hasta la ciudadanía; yo de manera oficial no tengo información al respecto y no quisiera hacer un comentario al respecto, hasta esperar que de manera oficial se informe”, indicó. Respalda estrategia Por otro lado, la mandataria salmantina dijo que lo ocurrido es parte de la estrategia para proteger a Petróleos Mexicanos, del saqueo de combustible del que ha sido víctima desde sexenios atrás.



Puedes leer la nota completa aquí en El Sol de Salamanca ▼