"Estaban regalando gasolina", la trampa que desató la tragedia en Tlahuelilpan

TLAHUELILPAN. Desesperado por por la escasez de combustible que se registraba en esos días, el yerno de Ignacio Rivas Sarabia y Esthela Rufino López, acudió a tratar de conseguir un poco de gasolina que, les aseguraron, regalaban.

Esthela Rufino dice que era un hombre trabajador, buen esposo y padre. “Créame que si ellos acudieron ahí fue por la necesidad de la gasolina, que en esos días por ningún lugar se encontraba. No fue por vandalismo, sino por necesidad acudió la gente; porque en el teléfono estaban diciendo que regalaban gasolina”.

“Mi hija quedó con dos niñas chiquitas”, dijo Esthela Rufino, quien hizo un llamado al gobierno federal y estatal que ayude a las viudas, porque dice, todas tienen sus niños chiquitos.

El incendio provocado por una toma clandestina en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan dejó pérdidas humanas y materiales irreparables.

Esthela Rufino e Ignacio Rivas. La muerte de su yerno dejó una ausencia enorme / Roberto Hernández | El Sol de México

Un estudio emitido por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), denominado Impacto Socioeconómico. Explosión e incendio de gasolina en un ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, calcula en 72.6 millones de pesos las pérdidas.

A un año de la tragedia, Raúl Arroyo, procurador del estado, recuerda algunos de los detalles de aquel trágico día y hasta el último día de marzo que fue cuando realizaron la entrega de los últimos restos: una persona de origen hondureño. El procurador de Justicia miró cómo algunos pudieron descansar al llevar a casa el féretro con los restos de su ser querido.

“El féretro se entregaba en bolsa sellada, ya no se podía abrir, la gente lo recibía y ahí descansaba. Se acabó la pesadilla (…) Llevaban sus jugos, los metían a las cajas; son costumbres de por allá, juguetes, ropa, estampitas, galletas que les gustaban, Se sellaba la caja y se entregaba”, expresó el funcionario local..

De acuerdo con los reportes oficiales expedidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Coordinación Nacional de Protección Civil, por medio del Comité Nacional de Emergencias, 68 personas perdieron la vida y 79 más resultaron heridas en el momento en que ocurrió el trágico evento.

La cifra final de decesos fue de 137.

Manuela Rufino recuerda con profundo dolor aquel 18 de enero. A las 18:00 horas vio que su hijo se subió a la camioneta, por lo que le preguntó que a dónde iba y este le respondió que iría a ver si era cierto que estaban dando gasolina y podían traer un poco para la camioneta de su prima. doña Manuela le pidió que no fuera porque era peligroso y que a lo mejor era una trampa de los soldados.

Roberto Hernández | El Sol de México

Ella llegó a su casa por la noche, cuando sus familiares salieron a recibirla y le abrazaron para darle la peor noticia de su vida: uno de sus hijos resultó lesionado en la explosión.

Como le dijeron que lo habían trasladado a Tula, ella pedía ir con él, pero sus otros hijos no la dejaron. Le informaron que fue vía aérea a Lomas Verdes; que irían a conseguir dinero para alcanzarlo y sugirieron esperara noticias para ver si era posible que ella lo viera. Eso no sería posible ya. Al quinto día de la tragedia, la mañana del 22 de enero, el joven murió.

Roberto Hernández | El Sol de México

“Mi vida ha sido una tragedia que no puedo superar. Todas las noches me paro y ya parece que lo veo que anda ahí. Y le pregunto ¿qué haces? Y me dicen todos que no es él; que es una sombra”, comparte doña Manuela

Más de 34.5 millones de pesos se aplicaron en atención hospitalaria en piso y estancia en terapia intensiva en diferentes hospitales del país; 2.2 millones para la atención de dos lesionados trasladados a Galveston, Texas, Estados Unidos.

"¿Quién fue esa gente ingrata que los mandó a llamar?, que les mandó a decir que aquí había (gasolina). Porque hay muchos que les hablaron por teléfono”, dice con amargura doña Carmen García Reyes, quien perdió ese día a su hijo y su nieto y espera que las autoridades les den respuestas de qué paso.