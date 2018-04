Este 1 de mayo entra en vigor la tarifa de verano (1F) CFE

SAN LUIS RÍO COLORADO, Son.- Este 1 de mayo entra en vigor la tarifa de verano (1F) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el cual por enésima ocasión que este municipio fue excluido del subsidio de 400 millones de pesos que goza Baja California aunque pertenece a dicha división, por lo que las familias destinarán entre el 60 y 80% de sus ingresos para el pago de la luz este año.

Según la CFE, esta tarifa se aplicará para el uso exclusivamente doméstico, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo. Asimismo, la paraestatal informó que es absolutamente falso que las tarifas eléctricas registren aumentos en todo el país de diciembre de 2017 a mayo de este año.

SUBSIDIO ADICIONAL

Para lograr un subsidio adicional a la tarifa 1F para este municipio, es necesario que la población este unida en este tiempo electoral y exigir a los candidatos a que se comprometan a gestionar los recursos necesarios para que disminuya el costo de la luz.

Así lo dijo el presidente del Frente Cívico Sanluisino (FCS), Alberto Becerril García, sostuvo que la tarifa eléctrica en verano y no dejarse llevar por apasionamientos políticos que al final de cuentas no ayudan nada por dar una solución al problema.

Detalló el entrevistado que siendo San Luis Río Colorado uno de los lugares más calientes del mundo y comprobado científicamente, su población no reciba trato especial en este aspecto, no solo por la CFE, sino también de la Comisión Nacional de Energía (CNE), dependencia gubernamental que no tiene estrategia ni experiencia para tratar este asunto y los acusó de desentenderse con el municipio.