Estos son los municipios donde inició vacunación a adultos mayores en Edomex

La Secretaría del Salud del Estado de México informó que son 102 mil 760 dosis las que se aplicarán a partir de este 15 de febrero, en una primera etapa, en 24 municipios del territorio estatal, lo cuales son los siguientes:

Amanalco, Almoloya de Alquisiras, Atlautla, Atlacomulco, Acambay, Aculco, Axapusco, Apaxco, Chapa de Mota, Coatepec de Harinas, Donato Guerra, Ecatzingo, Hueypoxtla, Ixtapan del Oro, El Oro, Temascalapa, Temascalcingo, Temoaya, Ocuilan, Otzoloapan, Tlatlaya, Texcalyacac, San Felipe del Progreso y Santo Tomás, serán los municipios donde se iniciará la inmunización a adultos mayores.

A los adultos mayores no se les exigió haberse inscrito en el programa de vacunación, por lo que el único requisito fue mostrar su credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Vacunación en Temoaya

“Sí me dolió pero solo el piquetito”, señaló Isaías Barrera de 73 años de edad, quien fue el primero en recibir la vacuna contra Covid-19 en Temoaya que recibió 8 mil 065 dosis del biológico en el arranque de la campaña a nivel nacional.

Luego de recibir un mensaje telefónico el día domingo, decenas de adultos mayores del municipio se presentaron desde las 07:00 a la zona centro de la comunidad de San Pedro Arriba.

“Yo llegue a las 7:12 y me tocó ser el primero, no me dolió, solo fue el piquetito pero ya la tengo”, narró Isaías quien se encontraba en un área del observación después de recibir la primer dosis.

Daniel Camacho | El Sol de Toluca

Julia Florencio de 63 años de edad, vecina de San Pedro Arriba 5 Sección, también en Temoaya, agradeció a Dios por haber recibido la vacuna este lunes.

“Muchos no creían en esto y hoy ya están bajo tierra. Nosotros ya vimos muchos entierros y por eso mejor venimos a vacunarnos”, enfatizó la señora.

En medio de la desorganización, las personas fueron poco a poco recibiendo su dosis y posteriormente se quedaron entre 20 y 25 minutos en observación.

Previo a recibir el biológico, personal médico realizó un breve cuestionario a las personas de la tercera edad para conocer si presentaban algún síntoma de la enfermedad, si tomaban medicamentos y si se habían vacunado contra influenza.

En el acto inaugural, el médico Carlos Moreno, coordinador municipal de salud, indicó que estos días se va a aplicar las vacunas que llegaron al municipio y pidió a los presentes que corrieran la voz.

Asimismo, la alcaldesa de Temoaya, Nelly Olivera Sánchez, dio a conocer que el municipio fue uno de los municipios afortunados en recibir 8 mil 065 dosis de vacuna contra Covid-19 para las personas de la tercera edad.

“Pues ahora con la vacuna si voy a comenzar a salir un poco más, pero voy a seguir utilizando el cubrebocas", señaló la ciudadana de la comunidad otomí quien señaló que sería llamada nuevamente para recibir la segunda dosis.

“Mejor si me vacuno contra el bicho”, doña María Luisa

“Aunque ya tengo muchas enfermedades, mejor me vacuno contra este bicho”, dijo doña María Luisa, vecina de San Pedro Arriba, quien este domingo recibió un mensaje para que acudiera a su centro de salud a vacunarse contra Covid-19.

Acompañada por su hija acudieron la mañana de este lunes al Centro de Salud de San Pedro Arriba segunda sección, pero fueron informados que tenían que acudir a otro centro salud ubicada en la zona centro.

“Nos venimos con tiempo por si teníamos que formarnos pero vea ya nos cambiaron el lugar”, señaló la mujer beneficiada con la vacuna contra Covid-19, de 67 años de edad.

Doña María Luisa explicó que mediante un mensaje llegado al celular de su hija, le pidieron que se presentara a vacunarse contra Covid-19.

“Aquí hay mucha gente que no cree en este bicho, y por lo mismo ni quiere vacunarse. Yo hablé con mi mamá y si quiso venir por su vacuna, es lo mejor”, refirió la hija de doña María Luisa.

Explicaron que la gente de esta zona todavía tiene costumbres y tradiciones muy arraigadas y por lo mismo, no le da mucha importancia a estas acciones y que su salud esté de por medio.

“Hay joven aunque ya tengo tantas enfermedades, prefiero vacunarme y no morirme de ese bicho, que esta muy fuerte”, finalizó.