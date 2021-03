Estudiantes de medicina comienzan paro por falta de equipo de protección en NL

Monterrey -Estudiantes de onceavo y doceavo semestre de medicina iniciaron un paro de actividades y dejaron de asistir a sus guardias y rotaciones clínicas al denunciar que no tienen las garantías en materia de salud para realizar su trabajo.

Se trata de unos 459 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León que colaboran en el Hospital Universitario que aseguran no están dentro del plan de vacunación contra el covid, además de que no cuentan con los recursos para su seguridad.

El paro es en todas las áreas en las que colaboran como Pediatría, Neurocirugía y Urgencias, pero también están dispuestos a realizar manifestaciones periódicas en el hospital y frente al Palacio de Gobierno.

"Nos vemos en la imperiosa necesidad de recurrir a un paro de actividades que no podrá ser considerado como malintencionado o al margen de nuestra vocación de servicio", explican en una carta que enviaron a las autoridades universitarias.

"Afirmamos que esto no obedece a no querer continuar sirviendo, sino más bien a que no contamos con los recursos para continuar sirviendo como hasta hoy lo hemos realizado", agregan.

Inclusive, según dicen, el nosocomio les ha dado como única alternativa a los médicos internos de pregrado, conocidos como MIPs, para que no estén expuestos al contagio del Covid.

Ellos quieren llegar a un acuerdo para ser vacunados o que sean canceladas o disminuida la duración de sus guardias.

Con anterioridad han realizado protestas y denuncian que el Hospital falló en los protocolos para evitar que estén expuestos a un posible contagio.

Asimismo, en sus denuncias manifiestan que no pueden acceder a la vacuna porque la UANL no los tiene registrados como trabajadores o médicos internos, sino como estudiantes en rotación clínica.

En al menos un par de ocasiones han salido a la calle a protestar en semanas anteriores.

El objetivo del paro es reducir la exposición de los involucrados y que, después de haber intentado de manera diplomática y no haber obtenido una resolución, buscarán evitar estar expuestos ante el virus del covid. Es únicamente para las prácticas referentes a las guardias actuales y se llevará a cabo a partir del día de este 3 de marzo.

Informaron que el paro y sus manifestaciones culminará cuando se cumpla uno de los siguientes escenarios.

Ser vacunados (solicitando un total de 459 dosis para el mismo número de médicos internos de sexto año, garantizando reanudar actividades en los servicios que hayan vacunado al 100%).

Las guardias canceladas para todas las áreas y reducir los horarios de las guardias de 24 a 12 horas