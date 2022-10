Gobierno de Veracruz señala psicosis colectiva; padres rechazan resultados

Un brote de trastorno psicogénico masivo o psicosis colectiva fue lo que ocurrió entre los 48 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica e Industrial Número 67 de Álamo, quienes presentaron síntomas similares a una intoxicación, dio a conocer el gobernador de la entidad Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa pidió no generar más expectativas falsas y confirmó que el total de jóvenes están bien.

Te recomendamos: Confirman consumo de drogas en alumnos intoxicados de Cetis 146 en Veracruz

¿Cuáles fueron los resultados de los exámenes toxicológicos?

Reiteró que el examen toxicológico salió negativo para cualquier tipo de droga y los exámenes clínicos salieron normales en todos, lo mismo que el estudio neurológico orgánico y se descarta cualquier situación que hubiera sucedido en el plantel.

“El diagnostico de los especialistas, los datos epidemiológicos hasta el momento identificados, así como los resultados de los laboratoriales clínicos y toxicológicos, podría tratarse de un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionado en parte por información inadecuada difundida, en palabras más claras, una psicosis colectiva”.

En conferencia de prensa, dijo que el comité de especialistas que atendió este caso, determió que se trató de una psicosis colectiva.

Sociedad Descartan que intoxicación de estudiantes en Chiapas fue por droga en agua

“No es solo un hecho, recuerden que esos trastornos psicogénicos están rodeados por un ambiente propicio y que se disparan rápidamente con algún hecho, en caso de desmayo (…) cuando buscas las causas dicen ‘yo no desayuné, pero hubo quienes sí desayunaron, entonces descartas. El sentido común también te lo dice, uno de los que se sintió mal no le puede contagiar al otro si es algo epidemiológico o alérgico, esas cosas no se transmiten”.

Refirió que se deja abierto a seguir estudiando y atendiendo a los jóvenes, así como hablando e informándole a los padres dado que también se han dicho algunas mentiras como el que se habían desmayado y “casi muertos dos militares” lo que es falso.

Expuso que esto también es aprovechado para hacer notas virales y desinformando a la población.





Estudiantes comenzaron a sentir náuseas y luego se desmayaron en la explanada de la secundaria. Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Padres de alumnos intoxicados no están de acuerdo con resultados

Padres y madres de familia de los 48 estudiantes que sufrieron síntomas de intoxicación dicen no coincidir con las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien sostuvo que se trató de un caso de crisis de psicosis colectiva.

Insisten en que es necesario que se continúe con las investigaciones para corroborar con certeza lo sucedido y que el Gobierno de Veracruz cumpla con su palabra de cubrir los gastos médicos, incluidos los de clínicas particulares, en donde recibieron atención alrededor de 10 estudiantes, con gastos de cuatro mil a 13 mil pesos por cada uno.

Además, señalan que aún hay menores que sufren recaídas y con cuadros de ansiedad, que no pueden ni deben tomarse a la ligera.

Al respecto, el activista Juan Javier Roldán, quien ha respaldado a los padres y madres de familia, dice que no es creíble la declaración del mandatario estatal, pues algunos de los alumnos afectados resultaron con afectaciones respiratorias.

Incluso, señala, hay un padre de familia que recibió el resultado de una prueba realizada a su hijo en una clínica particular que señala contaminación por algún tipo de sulfato.

Síntomas de intoxicación

Pide también esperar los resultados de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), pues hay menores que coinciden en sus testomonioi sobre los síntomas de intoxación.

El activista también dice que a unos 300 metros del plantel atraviesa un ducto de Pemex, que se pensó podría estar relacionado con lo sucedido.

Sin embargo, señala que tuvo acercamiento con personal de la paraestatal, quienes aseguraron que la infraestructura se encuentra en buen estado.

Sociedad ¿Por qué hay cientos de niños intoxicados en Chiapas? Lo que sabemos del caso

Deudas en clínicas particulares

De los estudiantes que resultaron con síntomas de intoxicación al menos 10 tuvieron que ser atendidos en clínicas particulares, ante la necesidad de que recibieran atención oportuna, señala Manuel Hernández, padre de familia.

Precisa que la deuda por cada niño hospitalizado en clínicas privadas va de los cuatro mil a los ocho mil pesos, por lo que en su momento se vieron en la necesidad de realizar una colecta, pues la mayoría de las familias son de escasos recursos.

El activista Juan Javier Roldán, habló de los gastos realizados en clínicas particulares y dijo que hubo una que salió en más de 13 mil pesos, pues además de la hospitalización, se le hicieron otro tipo de exámenes que a los tres días arrojó resultados que revelan contaminación por algún tipo de sulfato.

El día de los hechos, el pasado 17 de este mes, el Hospital General Álamo, con sede en Estero del Ídolo, se quedó sin camas y el personal de urgencias no se daba abasto para atender a los estudiantes afectados, pues además había en hospitalización otro tipo de pacientes.

Por lo anterior, el papá manifiesta que hubo quienes decidieron llevar a clínicas particulares de Tuxpan y Poza Rica a sus hijos.

En ese momento, abunda, no se pensó en lo caro del servicio médico y en las dificultades para pagarlo, sino simplemente en que los niños y las niñas fueran atendidos.

La mayoría de las familias de Álamo viven de la cosecha de naranja, otras más del comercio y otro sector de algún salario, lo que apenas les permite obtener gastos para salir adelante.

Desde anoche, la unidad móvil de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) llegó para reforzar los exámenes clínicos que se realizan a los estudiantes en el Hospital General Álamo, por lo que padres y madres de familia esperan que los resultados se den a conocer a la brevedad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Manuel Hernández también se enfocó en las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y dijo que esa versión que señala que se trató de una crisis de psicosis colectiva, no ha dejado satisfechos a padres y madres de familia de los niños afectados.

|| Con información de Miguel Salazar | Diario de Xalapa ||

Nota publicada en Diario de Xalapa