EU autoriza el ingreso de los primeros 28 migrantes por Reynosa 

Reynosa, Tam.- El gobierno de Estados Unidos inició el proceso de ingreso a migrantes que buscan asilo político y que desde hace más de un año estaban refugiados en Reynosa a la espera de ser llamados.

En ese sentido, un grupo de 28 personas fue autorizado a ingresar por el puente Reynosa-Hidalgo con el fin de llevar a cabo los trámites de asilo en Estados Unidos, los beneficiados estaban en el asilo Senda de Vida en esta localidad.

El ingreso se llevó a cabo mediante la utilización de un autobús procedente de Pharr quien los trasladó a las oficinas para llevar a cabo el trámite e iniciar una nueva vida en aquella localidad.

El grupo de migrantes que fue llamado lo componen residentes de Venezuela y Cuba que tenían más de un año residiendo en el asilo Senda de Vida en donde otros conciudadanos también esperan el llamado de autoridades estadounidenses.

Antes de cruzar a los Estados Unidos, a cada uno se les aplicó la prueba de Covid-19 entre otras consultas médicas para descartar alguna enfermedad.

Foto: Jaime Jiménez | El Sol de Tampico

El ingreso a los Estados Unidos está siendo coordinado por Acnur y se espera que el llamado de más migrantes se incremente en las siguientes semanas.

Los migrantes mostraban felicidad en sus rostros y un poco de nervios antes de abordar el autobús para cruzar el puente internacional Reynosa-Hidalgo.

"Estoy muy feliz, todavía no lo creo. Estoy aquí del 2019, cuando recibí la noticia comencé a llorar y a dar gritos no lo puedo creer, no tengo palabras siento alegría mucha felicidad", dijo Yadira una mujer Cubana.

"Recibí esta noticia y me puse a saltar de la emoción, yo pensé que no me iban a llamar, estoy aquí desde mayo del 2019, en un principio fue difícil porque no conocemos a nadie aquí en México, pero México fue bueno con nosotros u estoy agradecida", dijo Alejandrina una mujer venezolana.

Por otra parte Carlos Gabriel, un venezolano quien viaja con su familia y quienes vestían un uniforme de fútbol, dijo: "primero que nada agradecer a Senda de Vida por el apoyo que nos brindó desde marzo del 2019 y quiero decir que México no nos trató mal y nos llevamos gratos recuerdos".

