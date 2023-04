EU lanza alerta de viaje por violencia en Chiapas tras asesinato de líder artesano

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una alerta a sus ciudadanos para no viajar a Chiapas ante la violencia desatada por el asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de Almetrach, la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas, ocurrido en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

El crimen ocurrió el lunes al mediodía en la colonia La Esperanza, cuando Jerónimo Ruiz fue asesinado al salir de su casa por dos sujetos que iban en una motocicleta, los cuales fueron captados por cámaras caseras.

Luego del homicidio vino el intercambio de disparos, con armas de alto calibre, entre simpatizantes de Ruiz y presuntos agresores apostados en Santa Cruz Pinar, Peje de Oro y el Cerrillo, además que prendieron fuego a dos viviendas.

Los violentos hechos provocaron incertidumbre y temor entre la población de San Cristóbal, por lo que escuelas, locales comerciales, restaurantes y centros turísticos cerraron para evitar cualquier pérdida humana.

Ante este panorama, la Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos extremar las precauciones si viajan por San Cristóbal de las Casas o sus alrededores, pues la alerta está clasificada como Nivel 2, por lo que deben tener mayor precaución.

Security Alert: Violence in Chiapas - U.S. Embassy Mexico City has received reports of violence in San Cristobal, Chiapas following the killing of a local businessman. — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 18, 2023

Asimismo, les recomienda: tener cuidado del entorno, mantener un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo; monitorear los medios locales para actualizaciones, revisar los planes de seguridad personal, seguir todas las instrucciones de las autoridades locales y llamar al 911 si necesita asistencia de emergencia.