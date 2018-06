Exhiben a presuntos compradores del voto en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas. (OEM/Informex) - Un hombre y una mujer que supuestamente fueron sorprendidos comprando credenciales de elector en Nuevo Laredo, al norte de Tamaulipas, fueron desnudados, rapados, pintados de azul y obligados de manera sumisa a caminar por céntrico parque.





El hecho, que se ha viralizado en redes sociales, ha generado un sin fin de reacciones de quienes señalan y critican el supuesto delito electoral y otros que aseguran es una farsa armada desde un partido político.





Guillermo Aoyama, vocero de Morena en Tamaulipas, aseguró que “lamentamos estos incidentes que han sido reportados por los mismos ciudadano desde las redes sociales, Morena lamenta que esto ocurra en un proceso tan importante en la historia de nuestro país y nuestro estado”.





Amplió que “nosotros -en Morena- estamos enfocados en hacer campaña, hacer propuestas y defender el voto”.





En las cuenta de Twitter FR4NCI5CO L4ND3T4 (@l4nd3t4) se observan las imágenes de un hombre y una mujer completamente desnudos caminando por la plaza Miguel Hidalgo de esta ciudad fronteriza.





Otra cuenta, Wapi Adahy (@EradePaz) difundió fotografías en cuyos cuerpos de estas personas se leen en la parte frontal “Dame tu IFE” y en la posterior “Vota PAN por $500”.





Jessica Arellano (@JESS_ARELLANO) reportó que “Una pareja fue desnudada, pintada, rapada y exhibida en la Plaza Hidalgo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por intentar comprar votos a favor del PAN en 500 pesos”.





En el caso de la cuenta de Verónica Ortiz M. (@veronortm) indicó “Yo estaba en Nuevo Laredo viendo esa escena patética y me toco ver como los de #MORENA pintaban a su gente para difamar al #PAN No se vale #MORENA guerra sucia. #MORENA me das asco. #CdVictoria #Mante #Tampico #Reynosa #Coahuila #Nty #Tamaulipas”.





A dieciséis días de las elecciones en las que a nivel local en Tamaulipas se renueva los cabildos de 43 ayuntamientos los señalamientos entre acto actores políticos de los diferentes partidos se ha incrementado.