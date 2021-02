Exigen a tortilleros de Torreón reducir producción por falta de gas

Torreón, Coahuila.- El dirigente de los industriales de la Masa y la Tortilla en Torreón, José Guadalupe de la Torre, confirmó que la empresa ECOGAS ordenó a todos los agremiados reducir hasta un 70 por ciento el consumo de gas natural en los procesos de elaboración de la tortilla.

En caso de no respetar la medida, personal de dicha empresa podría acudir a los establecimientos a calibrar las esperas y no permitirles utilizar más combustible ante esta contingencia; De la Torre se consideró arbitraria esta medida ya que con ese 30 por ciento que les pretenden dejar de consumo, no les alcanzaría ni para calentar las maquinas.

➡ Paran motores 54% de fábricas de autos en México

➡ En riesgo, abasto de gasolina a México desde Texas

“Nos mandaron un correo a los que estamos involucrados en la industria de la masa y la tortilla donde tenemos que bajar el consumo un 70 por ciento o nos atuviéramos a las consecuencias de parte de la empresa ECOGAS, quieren que bajemos el consumo ante la contingencia que se vive en la Unión Americana y que ha disminuido en el paso de gas hacia nuestro país”, destacó el dirigente de los tortilleros en Torreón.

Las tortillas son uno de los alimentos más importantes en la dieta del mexicano / Foto Creative Commons

“Con un treinta por ciento del consumo que ellos pretenden no tenemos ni para arrancar los motores, ni para calentar las maquinas tortilladoras, con ello no nos dejan ni para sacar nuestros gastos diarios que ya son de por sí muy elevados, y para nosotros bajarle el 70 por ciento como ellos intimidatoriamente lo quieren, es cerrar nuestro negocio”, advirtió.

“De ninguna manera como socios y agremiados de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla vamos a tolerar una sanción o actuación de estas gentes, pues tenemos un contrato realizado y lo tienen que respetar”, advirtió.

➡ Organismos del sector automotriz piden certeza energética a AMLO

➡ Negocia SE la proveeduría de gas con EU

“Primero nos dijeron que esta medida aplicaría para el 16 y 17 de febrero, pero ya no han dicho más, ahora mencionan que ya el domingo se va regularizar la situación, pero tampoco hay una certeza, por lo que estamos temerosos de que en cualquier momento vayan a querer llegar a sancionarnos o a presionarnos cerrando los medidores o cortándonos el suministro”, recalcó.

“Entendemos que se trata de una contingencia y quienes podemos nos cambiamos a utilizar el gas LP, pero quienes no tiene que operar solo con el 30 por ciento del gas natural y eso es prácticamente imposible”, reiteró.

En Torreón existen 328 tortillerías de las cuales el 60 por ciento opera en base a gas natural.

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias