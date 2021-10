Exigen mantener cerrado el paso a las cascadas de Hierve El Agua

Oaxaca.- Con palos y machetes en mano, habitantes de San Lorenzo Albarradas bloquearon este jueves uno de los dos complejos de oficina del Gobierno del Estado, donde retuvieron a burócratas, para advertir un posible derramamiento de sangre por la apertura de un camino, sin su autorización para acceder al sitio de la cascadas petrificadas de Hierve El Agua.

Aunque la Secretaria General de Gobierno había anunciado que no se permitiría la apertura del nuevo camino al destino turístico, en una reunión con autoridades ejidales de Albarradas, la nueva ruta fue abierta ayer por ejidatarios de San Isidro Roaguïa, que es una agencia municipal de aquel pueblo.

Política Murat celebra resultados en Oaxaca con apoyo del gobierno federal

Lo que puede acabar con un enfrentamiento entre ambos pueblos se inició el pasado martes, cuando los habitantes de Roaguía se reunieron con el secretario de turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, para invitarlo al banderazo de apertura de un camino que parte de la comunidad de Xaaga, con el fin de evitar el acceso por Albarradas, con quién mantiene la disputa del control del sitio de aguas salinizadas y que fue cerrado en marzo de 2019, para evitar un enfrentamiento armado.

El conflicto data de hace 16 años, cuando los dos pueblos cobraban sus accesos a los cerca de dos mil turistas diarios que llegaban en promedio a la formación de cascadas salinizadas petrificadas desde hace unos dos mil 500 años.

Esta mañana los ejidatarios de Albarradas bloquearon los accesos de Ciudad Administrativas, ubicadas en el municipio conurbado a la capital de Tlalixtac de Cabrera, donde laboran unos cinco mil empleados de gobierno.

“La verdad estamos molestos, hay una minuta firmada con supuestos acuerdos y ayer cuando nos dimos cuenta ya estaban los señores en el parador turístico Hierve el Agua. El pueblo de San Lorenzo Albarradas ya se cansó de tantas mentiras”, señaló uno los pobladores ante Javier Jiménez Herrera, subsecretario de desarrollo político de la Segego, quien los atendió a las afueras del complejo administrativo.

Precisaron que a pesar de tener resoluciones agrarias a favor de Albarradas, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Turismo, permitió la reapertura del Hierve el Agua, poniendo en riesgo de una confrontación armada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Venimos indignados, se burlaron de nosotros. A lo mejor no estamos preparados, no tenemos estudios, pero si tenemos la capacidad de arreglar nuestros problemas y lo vamos a hacer si ustedes no le dan solución hoy mismo”, dijo uno de los pobladores.