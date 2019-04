Exiliados africanos padecen en México

TAPACHULA.- Cientos de migrantes africanos se encuentran aún varados en Tapachula y varios de ellos están al interior de la Estación Migratoria Siglo XXI, en espera que las autoridades mexicanas les expidan su oficio de salida, mientras que otros aún pernoctan en las calles cercanas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), y unos más en el parque del Café, ubicado a 300 metros del recinto de detención migratoria mexicano.

Tres migrantes extracontinentales dialogan con Organización Editorial Mexicana (OEM) y exponen que vivieron racismo y discriminación dentro de la Estación Migratoria, además, apenas han logrado sobrevivir en sus más de nueve meses de travesía para llegar a los Estados Unidos.

Los tres extranjeros tienen ampollas en los pies, algunos de ellos no han comido desde hace un día, otros sólo llevan consigo una botella de agua, el único alimento que han probado, y lo poco que llevan de dinero lo comparten para preparar alimentos o jabón para bañarse.

Allí, el migrante africano oriundo de Angola, Emmanuel Ludochivch, estuvo privado de su libertad por 14 días dentro de la Estación Migratoria, sin poder visitar a su madre y a sus nueve hermanos, así como vivir la discriminación de las autoridades migratorias mexicanas.

“Viajé nueve meses para estar aquí, nosotros somos nueve, mi mamá, mi hermano, mi hija y un pariente. Salimos de Angola para Brasil, de Brasil nos quedamos un tiempo, cuatro meses para conseguir plata, luego viajamos a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Panamá, lo más difícil fue Colombia, porque pasamos por la selva. Yo hice seis días, mi mamá nueve días, porque iba con mi hermana pequeña”, relató.

Precisó que al llegar a Panamá se quedaron en la ciudad fronteriza de Varie, para luego viajar a Costa Rica, donde si uno quiere se puede quedar hasta por 25 días.

“Ahí hay transporte para llegar a Nicaragua, en Nicaragua se tiene que pagar 150 dólares, no importa si son niños, así que en un día llegas en el autobús; en Honduras esperas dos o tres días para sacar tu foto de identidad, y de ahí tomas otro autobús para Guatemala, en Guatemala no hay problema, te quedas ahí en Migración, y de ahí llegas a México… y en México hay problemas, yo me quedé afuera ocho días en la calle, y 14 días adentro”, expuso.

Señaló que los 14 días tuvo que estar dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI, donde vivió la discriminación de las autoridades migratorias, ya que primero come la gente de Honduras, Guatemala, Cuba.

Precisó que la comida es limitada, solo hay una agua mezclada con algo que no sabe distinguir de qué se trata.

Además, manifestó que en la Estación Migratoria Siglo XXI, primero le dan “colchone (colchonetas) a los ciudadanos de Cuba, Guatemala, Honduras, mientras que los que sobran y son malos les tocan a los africanos.

Emmanuel, es uno de los africanos que estuvo 14 días detenido en la Estación Migratoria Siglo XXI, vivió en carne propia la discriminación de los agentes del INM, quienes no hablaban con ellos, y no se acercaban porque apestaban.

Otro grupo de tres migrantes de Camerún, entre ellos Lucien Buewi, precisó que viajó vía aérea de su país a Ecuador, luego a Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

“En la selva solo tuvimos que tomar agua, pasamos seis días ahí, pasamos por varios países, pero no fue fácil, aquí tuvimos que conseguir dinero, lo que me ahorré no me alcanzó, pero llegue hasta aquí”, dijo

Por ahora, los migrantes africanos esperan reunir fuerzas para continuar su viaje hacia Estados Unidos, donde esperan lograr refugio