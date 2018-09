Fallece José Antonio Fernández, conductor de noticieros en Televisa Guadalajara

En Jalisco todos nos enteramos de cada detalle de lo que sucede con José Antonio Fernández, el referente del periodismo en Jalisco.

Este miércoles falleció a los 62 años debido al cáncer. Se encontraba alejado de su noticiero nocturno en Televisa Guadalajara.

La comunidad jalisciense se consternó con la noticia, incluso el gobernador Aristóteles Sandoval lamentó esta pérdida para el periodismo nacional.

Lamento sinceramente el fallecimiento de mi amigo José Antonio Fernández. Comunicador y periodista que deja una profunda huella en los medios locales.

Mis condolencias a sus familiares y amigos más cercanos. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 5 de septiembre de 2018



Fernández nació en Guadalajara en 1956, tuvo nueve hermanos, estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara la carrera de Periodismo y Ciencias de la Comunicación; al concluirla trabajó ahí mismo, comenzando en televisión universitaria, el noticiero se transmitía sólo en la cafetería y de ahí tuvo la oportunidad de transmitir en Canal 4, semanalmente, “Dimensión Cuatro”.



También colaboró en Canal 7 del Estado de México en los programas “Miscelánea Noticiosa”, “La salud de usted”, y permaneció en Toluca por un par de años para regresar a Guadalajara.

Unos cuantos saben que él quería ser abogado y la vida lo llevó por otros rumbos, posicionándolo como líder de opinión en Jalisco.

Con gran tristeza recibo la noticia de la muerte del extraordinario comunicador y periodista José Antonio Fernández.

Pepe deja un invaluable legado en los medios de comunicación, lo recordaremos por siempre. Un abrazo a sus familiares, compañeros y amigos.

Hasta pronto amigo. — Roberto López Lara (@RobertoLopezJal) 5 de septiembre de 2018

Fue fundador de Unlimited Films con Jorge González y aunque no siguió en la empresa, hoy es una de las más reconocidas y sigue establecida en nuestra ciudad.

“Me cambiaron de carrera, me inscribo a leyes y él decide cambiarme, no salí en listas en Derecho, fui al departamento escolar y me dijeron que el licenciado Gonzalo Leaño me cambió a Periodismo y yo estudiaba y trabajaba en la universidad como preparador médico del departamento de Microbiología", dijo en una entrevista realizada a Canal 4 el 22 de abril de 2010.

Él me dijo que iban a hacer un noticiero de televisión y necesitaba gente, como yo era orador me dijo que sería bueno para la tele, me cambió sin mi permiso. Bendito cambio,

Desde hace unas semanas, su lugar en el noticiero estelar de Canal 4 en Televisa Guadalajara estaba vacío, posteriormente acompañó a Becky Reynoso, Hiram Espinoza de los Monteros.



Fallece un periodista Jalisciense que hizo época en la televisión tapatía José Antonio Fernández de @TelevisaGDL, un abrazo a su familia y amigos. Buen viaje amigo Pepe Fernández. #SCH — Sergio Chávez (@SergioChavez_D) 5 de septiembre de 2018



En Televisa, su casa, tenía también los domingos la emisión de “Foro al Tanto”.



José Antonio Fernández no sólo representa uno de los pilares del periodismo en nuestra entidad, representa el lado concreto de las historias contadas y generaciones enteras que fuimos informadas, a través de su voz. Descanse en paz.