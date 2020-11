Familia LeBarón recuerda a víctimas de masacre en La Mora

Chihuahua.- Este miércoles se llevó a cabo una Ceremonia Memorial para honrar a los nueve integrantes de las familias LeBarón, Miller, Langford, Johnson y Ray, quienes fueron asesinados a la salida de la comunidad La Mora, en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.

Durante el acto se dieron diversos posicionamientos por parte de la familia, quienes exigieron justicia por este hecho.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Este último año me he dado cuenta que ser inocente, no te protege; que trasladarte de día, no te protege; que ser una madre viajando con tus hijos, no te protege", dijo Jimmy hermano de Rohonita, una de las víctimas del ataque.

Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Mientras que su hermana Adriana manifestó que "si no luchamos como sociedad, a otra familia le puede pasar lo mismo, al hacer referencia al violento asesinato de sus seres queridos".

Antes de las intervenciones, se compartió un video donde aparecieron las víctimas mortales de aquel 4 de noviembre del 2019, lo que conmovió prácticamente a todos al interior de la capilla.

Detienen a sospechoso

Exactamente a un año de la masacre de Bavispe, hubo otro detenido. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Adríán LeBarón denunció que se enteró por medio de un tweet de la Fiscalía General de la República (FGR) de la detención de un hombre, que supuestamente está relacionado con los hechos violentos.

LeBarón arremetió contra la FGR porque no se le avisó de la detención de un supuesto homicida de su familia, además de que sólo serían dos detenidos de un centenar, por lo que esos no son resultados.

"Me voy enterando por un tweet que detuvieron a un probable participante de la masacre de mi familia, no nos avisó la Fiscalía General de la República. A un año pretenden subsanar sus ‘resultados’... de 100 participantes hoy ya tienen a dos. ¡Cuesta trabajo entenderlos!", aseveró.

Por su parte, la FGR informó que elementos ministeriales detuvieron a Alfredo N durante un cumplimiento de una orden de aprehensión en Ciudad Juárez, Chihuahua.

















¿Quieres conocer más del caso LeBarón? Escucha aquí el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer