Familiares de desaparecidos saturan tomas de ADN en Jalisco

Este sábado se abarrotó el que se localiza en la colonia La Penal, en Guadalajara, para continuar con la toma de muestras de ADN de personas que buscan a su familiares desaparecidos. Centro de Salud Yugoslavia

El Centro de Salud abrió en punto de las 9:00 horas, pero para las 11:00 horas, las cien fichas repartidas ya se habían terminado, lo que generó el enojo de los presentes que habían acudido desde diferentes lados.

Los encargados del centro dijeron a los asistentes que tendrían que regresar este domingo.

“Nos dijeron los encargados que vienen de la Fiscalía que los que no alcanzamos ficha, tenemos que regresar mañana. No se vale, yo vengo desde Tonalá, no sabíamos que había fichas”, detalló visiblemente molesto Alfredo Chavira.

Ante tal situación, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Salud acordaron seguir con la toma de muestra hasta que la última persona fuera atendida.

Este domingo seguirán las tomas de muestra de ADN en el Centro de Salud Yugoslavia, ubicado en la calle Juan de Dios Robledo 230, en la colonia La Penal, en Guadalajara, así como en el centro de la calle Hidalgo 90, en el Centro de Tlajomulco.

Otra de las presentes fue Graciela, quien busca a su hija desaparecida desde hace cuatro meses, llegó para que le tomaran la muestra de sangre. Espera que esta toma de ADN pueda ayudarla a encontrar a su hija.

“Desapareció en Tonalá, dijo que iba a un trabajo el 11 de mayo, pero ya no regresó a casa”, apuntó.

En corte preliminar hasta las 19:36 horas de ayer, solo el sábado se habían atendido 323 personas (213 en Guadalajara y 110 en Tlajomulco).