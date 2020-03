Familiares reportan 14 muertos en hospital de Pemex en Tabasco

Aunque de manera oficial se sabe que son dos las personas muertas, familiares de los pacientes del grupo hemodiálisis que son atendidos en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco aseguran que en realidad son alrededor de 14 los fallecidos.

En ese sentido, Jesús Gerardo Galicia Hernández, quien tiene a su papá Roberto Galicia interno en el nosocomio, mencionó que los medios de comunicación están manejando una cifra reducida de muertos, sin embargo la institución está ocultando la información real.

Dijo que lamentablemente se espera que las cifras sigan en aumento tomando en cuenta que todavía hay muchos pacientes en terapia intensiva, situación que mantiene en completa zozobra a quienes aguardan por sus padres, hermanos o hijos.

"Los datos que está dando el hospital no son los correctos, hoy (martes) en un boletín de prensa se habla de 5 fallecidos y 67 pacientes en estudio, además de que se estaba haciendo un estudio sobre los problemas registrados", aseguró.

Sin embargo –prosiguió-, hasta ahora no hay pruebas con documentos debidamente fundamentados, no hay rueda de prensa, no hay nada, nosotros extraoficialmente hablamos de 14 enfermos de hemodiálisis ya fallecidos.

Galicia Hernández, indicó que los hemodializados están siendo canalizados con un nefrólogo que apareció de la noche a la mañana, pues el hospital no contaba con un especialista desde hace casi un año.

Entonces –dijo- sí hay zozobra, entre las familias, estaos sorprendidos por la cantidad de personas que han muerto, por la falta de capacidad de respuesta de la institución hacia los cuidados que deben brindar.

Y es que nada queda ya de aquellos servicios de salud de los años 70, 80 y 90 que estaban a la vanguardia al nivel nacional y local. “Las instalaciones no son las adecuadas, se llueve, no hay climas, carecen de sillas de ruedas, los baños están sucios y sin agua”, subrayó.

¿Qué ocurrió?

El 1 de marzo, Petróleos Mexicanos informó en un comunicado que cinco pacientes que se habían realizado hemodiálisis acudieron a al servicio de urgencias por complicaciones en su salud.

Tras una investigación, Pemex confirmó que el medicamento de Heparina Sódica se encontraba contaminado lo que comprometió la salud de 67 de sus derechohabientes.

Este martes, la petrolera anunció que van dos muertos por el producto contaminado y que 42 están bajo seguimiento médico. De éstos 22 se atienden de manera ambulatoria, 16 están hospitalizados y 4 en terapia intensiva.

Ninguna otra dependencia federal ha dispuesto una investigación sobre los hechos ocurridos en Villahermosa.