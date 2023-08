Feminicidio de Alma Lourdes: familiares y colectivas marchan en Sonora; exigen justicia

Amigos, familiares y colectivas feministas, marcharon este jueves para exigir justicia por el feminicidio de Alma Lourdes, asesinada a balazos en una carnicería de Ciudad Obregón en Sonora, durante el sábado pasado.

La mañana de este jueves 24 de agosto, alrededor de las 9:00 horas, los manifestantes se conglomeraron a las afueras del Palacio Municipal de Cajeme, haciendo uso de pancartas y lanzando consignas en contra de la violencia de género de la que fue víctima Alma Lourdes, de 30 años.

Te puede interesar: Feminicidio de Alma Lourdes: Audios demostrarían acoso sexual de Hilario 'N' a empleadas



Más de 30 personas partieron del Palacio Municipal con rumbo hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Ciudad Obregón, previo a la audiencia del presunto feminicida de Alma Lourdes, identificado como Hilario “N”, de 71 años, quien llevará su segunda audiencia ante el juez durante este viernes 25 de agosto.

Amigos, familiares e integrantes de colectivas marcharon este jueves para exigir justicia por el feminicidio de Alma Lourdes / Foto: Manuel Velázquez | El Sol de Hermosillo

Tras llegar a las instalaciones del órgano procurador de justicia, los manifestantes exigieron todo el peso de la ley en este caso, además de mejores condiciones que eviten más feminicidios, exponiendo carteles con leyendas como: “Poner límites al acoso no debería ser una sentencia de muerte”, “Por Alma y por todas”, “Justicia para Alma”, entre otras.

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, se reunió con personal de la Fiscalía de Sonora luego de la manifestación, donde se les externó que recibirán apoyo institucional como víctimas indirectas del feminicidio, aunque también se solicitó al órgano procurador el apoyo para los amigos y compañeros de trabajo que estuvieron presentes cuando fue asesinada al interior del comercio.

Sociedad "¿Por qué nos tenemos que aguantar?": las últimas palabras de Alma Lourdes

“Comentábamos que tenemos compañeros de Alma, creo que también deberían tener terapia, porque ellos estuvieron en el momento; comentaron que están a nuestras órdenes, en todo el apoyo jurídico también, que tenemos esa parte, y pues muy agradecida nosotras por el apoyo que nos están dando”, expresó.

Se conglomeraron en Palacio Municipal de Cajeme para exigir un alto a la violencia contra la mujer / Foto: Manuel Velázquez | El Sol de Hermosillo

En ese sentido, resaltó que se esperan obtener resultados favorables durante la audiencia de mañana, mientras que se espera obtener todo el peso de la ley en contra del agresor de su hija. Asimismo, expuso que se comunicó con el gobernador Alfonso Durazo, quien le garantizó que se hará justicia por Alma Lourdes.

Sociedad Cae agresor serial del picahielos en SLP; podría enfrentar hasta 20 años de cárcel

“Que no vuelva a pasar, que cambien muchas cosas, para que realmente, no nomás las mujeres, no nomás los niños, sino todas las personas, hombres, mujeres y niños, se sientan protegidos por las autoridades y sienta que no van a pasar a mayores como le pasó a Alma, que no minimicemos las cosas, que sigamos con esa empatía que necesitamos en esta sociedad”, puntualizó.

Este viernes, a partir de las 16:00 horas, en el Callejón de la Mujer de Cajeme, iniciará otra marcha para exigir justicia por Alma Lourdes, por lo que se espera contar con el apoyo de la ciudadanía.

Alma Lourdes no se quedó callada ante el acoso sexual de Hilario N. / Foto: Manuel Velázquez | El Sol de Hermosillo

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo