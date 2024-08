Femsa reanuda operaciones de Oxxo Gas en Nuevo Laredo

Como parte de la reactivación de las unidades de negocio de Femsa en Nuevo Laredo, al norte de Tamaulipas, este sábado reanudaron operaciones las estaciones de servicio de Oxxo Gas.

Las siete gasolineras distribuidas en este municipio fronterizo se sumaron a la reapertura de las 191 tiendas Oxxo, normalizando sus operaciones que fueron suspendidas el pasado 24 de julio y desde ayer iniciaron operaciones de manera escalonada.

En un recorrido realizado por el municipio se constató la operación de las estaciones de servicio, como la localizada en la avenida López de Lara de la colonia San Rafael.

Femsa dio a conocer que “después de haber alcanzado acuerdos significativos con las autoridades locales y federales para garantizar las condiciones de seguridad de nuestros colaboradores, anunciamos la reanudación de nuestras operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas”.

Entre los acuerdos con autoridades federales y estatales en materia de seguridad se encuentra la realización de patrullajes, la instalación de botones de pánico conectados al C5, la implementación de mesas de trabajo con autoridades estatales y locales para evaluar resultados de las acciones.

“Consideramos que existen las condiciones necesarias para retomar operaciones con seguridad”, reafirmó la empresa con sede en Nuevo León quien además aseguró que los procesos legales en torno a los actos de inseguridad que generaron los cierres siguen su curso por medio de las denuncias interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

No se conocen las pérdidas por 9 días de cierre

Femsa no ha establecido las pérdidas generadas por estos nueve días de cierre, aunque aseguró que las prestaciones y salarios de los empleados de las 191 tiendas y siete gasolineras no sufrieron alteraciones.

La Canaco de Nuevo Laredo, encabezada por Eliud Ciénega Jurado aseguró que el organismo no ha recibido reportes de más cierre de negocios, “entre los socios no nos han reportado que se hayan dado cierres y esperamos que no se den porque eso afectaría la generación de empleo e impactaría la actividad económica regional e incluso estatal”.

Los sectores que se vieron favorecidos por el cierre de los Oxxo fueron las misceláneas y tienditas de las diversas colonias de Nuevo Laredo, quienes elevaron sus ventas hasta en 60 por ciento.

