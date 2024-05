Denuncian a sujeto por grabar a mujeres en la Feria de Puebla

Un sujeto grababa la ropa interior de las mujeres mediante una cámara escondida en sus zapatos, durante la Feria de Puebla. Por lo que fue denunciado y evidenciado.

Una usuaria de nombre Mel denunció los hechos en redes sociales, donde informó que el sujeto fue captado el 1 de mayo cerca de las 15:50 horas en el interior del Centro Expositor.

El sujeto, que responde al nombre de Miguel “N”, comenzó a acercarse de manera repetitiva a la denunciante y se percató que en especial colocaba su pie izquierdo muy cerca de ella. Fue entonces cuando decidió seguirlo para saber con detenimiento lo que hacía.

En el video muestra la forma en que operaba al colocarse detrás de las chicas y dejar su pie izquierdo, en donde portaba la cámara, en medio de las piernas de las mujeres para así grabar su ropa interior.

Tras comprobar lo que hace, de manera rápida se pude ver a la chica como advierte a la mujer que está siendo grabada y el sospechoso comienza a huir. Es hasta la salida del Centro Expositor que el sujeto es detenido por las autoridades y llevado al juzgado civil móvil que se encuentra al interior de la Feria.

También, en ese instante se puede ver la forma en que lleva la cámara oculta entre su tenis y como se alcanza a ver el lente como sobresale entre las agujetas del calzado.

“Durante todo momento estaba siendo grabado y seguido dentro del Centro Expositor hasta uno de los accesos y/o salida, es ahí cuando encontramos a unos policías estatales que muy amablemente procedieron a realizar la detención del sujeto”, explicó la denunciante. “Señalamos a los oficiales que portaba una cámara oculta en su tenis izquierdo y al realizar inspección efectivamente tenía la cámara oculta con la que el degenerado grababa debajo de las faldas de las chicas”.

Denunciante buscará seguir proceso ante acosador

La usuaria Mel que realizó la denuncia señaló que en el juzgado cívico de la Feria de Puebla recibió la atención adecuada para su denuncia y levantaron su declaración de los hechos, para después pedirles que se trasladaran al Ministerio Público.

En el recinto tenían que dirigirse al área de abuso sexual, en donde afirma que los encargados ya no fueron amables con ella y, como en otras ocasiones, solo recibió palabras de que la denuncia podría llevar mucho tiempo o que era un proceso cansado, además de aconsejarle el llegar a un acuerdo con el sujeto, a lo que se negó.

La abogada de Miguel “N” también se presentó en el recinto e intentó llegar a un acuerdo con la víctima denunciante, por la cantidad de 10 mil pesos, a lo que tampoco accedió.

“Aquí la pregunta ¿mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué y comenté que seguiría con el proceso para que este degenerado sexual no se fuera libre”, escribió. “Que no se quede impune, hoy recibí un pésimo trato por parte del ministerio público donde me tuvieron más de nueve horas firmando y cansando para que no continuará con el proceso y me fuera a casa con mis 10 mil pesitos”.

Como parte de su denuncia, la víctima compartió las redes sociales de Miguel “N”, en donde se muestra que es profesor de artes plásticas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Hoy hago un llamado a amigos, familiares y personas en general a compartir lo que esté sujeto realiza, este tipo de personas dañadas e introvertidas que se vuelven viol@dor3s. Hoy fui yo, pero mañana puedes ser tú, tu madre, tu hija, tu hermana, tu amiga.Mel, usuaria denunciante.

SSP se pronuncia sobre el caso

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se pronunció sobre el caso e informó de la detención de Miguel N, de 40 años, bajo los cargos de delito de ultrajes a la moral pública.

Dentro de su comunicado indicó que los elementos de la policía estatal preventiva atendieron la petición de una mujer al señalarlo de realizar grabaciones con una cámara oculta en su calzado. Por ello, el detenido fue presentado ante el Agente del Ministerio Público especializado en delitos sexuales.

Tras señalar que la Unidad de Atención Inmediata a las mujeres de la SSP brindó traslado y acompañamiento a la denunciante, pidió a otras víctimas que identifiquen a Miguel “N” y proceder a denunciarlo.

La fotografía de Miguel "N" tomada por las autoridades. Foto: Cortesía SSP

BUAP despide a docente acosador

Tras la divulgación del video, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dio de baja definitivamente a Miguel "N", docente de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales, informó el área de comunicación social a esta casa editorial.

Por medio de un comunicado, la máxima casa de estudios reprobó que el hombre acudió a la Feria de Puebla con una cámara oculta con el fin de grabar abajo de la falda a las mujeres.

La BUAP subraya que no tolerará este tipo de conductas indebidas que lesionan la vida social y la privacidad de las personas, como en lo que incurrió un integrante de la planta docente de la institución. BUAP.

Informó que el caso ya es atendido por la Oficina de la Abogada General y le dará el seguimiento jurídico correspondiente.

Con información de Jared Carcaño.

Nota publicada originalmente por El Sol de Puebla.