FGR vuelve a asegurar casa de anestesiólogo en Los Cabos; ahora investigan a su esposa

Los Cabos, Baja California Sur (OEM-Informex).- La doctora Mónica Jáuregui, esposa del anestesiólogo Gustavo Dardwin señalado de traficar con fentanilo de uso médico, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de abuso de autoridad, luego de que la dependencia inició una carpeta de investigación en su contra.

“Yo soy pediatra, yo no tengo nada que ver con esos fármacos, los uso cuando voy intubar un paciente y eso es en un hospital. Me siento muy mal porque ya nos habían dicho una cosa y me salen ahora con que siempre no, ¿a qué estamos jugando?, esto no está bien. Esto es un abuso de autoridad evidentemente, están buscando cosas para involucrarnos, pero no las hay”, dijo en un video publicado en redes sociales.

La médica dijo que le entregaron su casa, la cual estaba asegurada, pero que al mismo tiempo la volvieron a sellar. “Ahora estás en mi carpeta como involucrada por uso de sustancias”, mencionó que le dijo el personal de la Fiscalía.

La ahora investigada por la Fiscalía General de la República dijo no sentirse a gusto de ejercer su profesión como pediatra con libertad, porque todo lo que hacen, es usado en contra de su efecto, de su voluntad y de su sentido como médico.

“Han fracturado a mi familia por completo, la verdad cuestiono mucho si vale la pena seguir siendo médico”, señaló la esposa del anestesiólogo Gustavo Dardwin.

“Cuando crees que esto es una persecución contra los anestesiólogos mexicanos, te das cuenta que al no poder se van contra los pediatras, en este caso mi esposa, vergüenza deberían tener estas personas, hay un Dios que todo lo ve y hará justicia en su momento”, compartió el médico anestesiólogo Gustavo Dardwin.

Publicado originalmente en El Sudcaliforniano