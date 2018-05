Fiscalía de Veracruz debe aclarar por qué no atrajo caso de jóvenes desaparecidos de Tlaxcala y Oaxaca

La diputada secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso local, María Josefina Gamboa Torales, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe aclarar los argumentos legales por los que presuntamente no quiso atraer la desaparición de seis jóvenes, cinco tlaxcaltecas y un oaxaqueño, en Tierra Blanca, Veracruz.

“No es una cuestión de echarse la bolita de un estado a otro, estamos hablando de una persona más allá del estado al que haya pertenecido o que pertenezca”, expuso al Diario de Xalapa.

Es importante mencionar que en días pasados elementos de la Fiscalía de Oaxaca acudieron a las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir que se atraiga el caso de desaparición de los jóvenes, ya que según las investigaciones de las autoridades del estado vecino, estos desaparecieron en territorio veracruzano.

Ante los hechos, la legisladora calificó como algo “incorrecto” que la FGE no solo haya rechazado atraer la investigación, sino que también se negó a explicar por qué no realizó las acciones correspondientes.

“Lo que tienen que explicar es por qué no, yo no puedo hacerlo porque desconozco bajo qué argumentos ellos dicen que no les corresponde”, expresó.

Asimismo manifestó que los familiares de las supuestas víctimas pueden recibir ayuda de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del estado.

“Se tienen que ver los términos y lineamientos legales con los cuales atrae o rechaza, hay que recordar que no se trata de querer o no querer”, manifestó.

Respecto al trabajo del fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, la legisladora reconoció que hay cuestionamientos de algunos colectivos de búsqueda de desaparecidos hacia su labor.

En ese sentido, destacó que hay colectivos de búsqueda que incluso piden la salida de Coronel Gamboa, aunque otros respaldan su trabajo.

“Los colectivos dicen que no están de acuerdo en que el fiscal Coronel siga al frente, pero cuando yo planteé la posibilidad de pedirle al Fiscal General que revisara a fondo su trabajo por el tema de desapariciones, tres colectivos solicitaron que por favor lo respaldáramos”, opinó.

Puntualizó que los colectivos también presentaron otros dos oficios, uno para revisar el trabajo de agentes ministeriales y otro para respaldar la labor de un fiscal que, aseveró está dando buenos resultados.