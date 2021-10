Gaseros mantienen paro en el Valle de Toluca

Por segundo día consecutivo, el gremio de gaseros del Valle de Toluca se manifestó en varios municipios de la entidad como protesta ante los topes al precio del gas LP, que afectaron las comisiones que reciben los repartidores.

Cerca de 80 unidades de varias empresas repartidoras se concentraron en la avenida Adolfo López Mateos, en San Luis Mextepec, para sumarse al paro nacional que se concentra en la Ciudad de México.

Los gaseros acusaron que el tope a los precios del combustible impuesto por la Secretaría de Energía redujo el margen de las comisiones por litro, lo que impacta directamente en su economía, ya que al no contar con un salario fijo son estas ganancias de donde obtienen su ingreso.

"Es casi nada lo que dejan; es un salario de 250 pesos diarios y si traes chalán lo tienes que dividir", comentó Carlos, repartidor en la zona de Almoloya de Juárez.

Carlos expuso que las comisiones por servicio son de unos 15 pesos, mientras que por cada litro de gas reciben 50 centavos, cuando hace unos meses atrás, antes del ajuste de precios, su comisión era 3 pesos con 50 centavos.

“Nosotros tenemos que costear los gastos de las unidades, como cambiar las llantas, las refacciones y el pagar el combustible para que salgamos a repartir”, detalló Francisco, otro repartidor de gas de la zona de Zinacantepec y Toluca.

Denunciaron que la mayoría de las empresas los contratan de manera informal, es decir, sin salario fijo, prestaciones de ley o seguro de riesgos, por lo que sus ganancias diarias se basan en las comisiones que reciben por el litro de gas y lo que los clientes les otorgan en cada servicio que realizan.

“Ahorita no hay nadie que haya renunciado pero estamos en eso si no se compone la situación, porque ya no nos conviene”, señaló Carlos.

No todas las gaseras se sumaron

Informaron que en el Valle de Toluca son unas cinco grandes empresas de gas las que otorgan el servicio y cada una concentra un aproximado de mil empleados. Sin embargo, no todas se sumaron este martes al paro nacional y decidieron continuar prestando sus servicios.

Lo que obligó a que los gaseros comenzaran a parar las pipas que circulaban este martes por la avenida Adolfo López Mateos.

“No todos estamos de acuerdo en el paro, y por su culpa estamos perdiendo los clientes de este día”, acusó una propietaria de una gasera que se vio afectada con el paro y a quien le retuvieron varias de sus unidades.

Este martes el bloqueo en Zinacantepec se hizo de forma intermitente, dejando abiertos por ratos algunos de los carriles. Los representantes de los trabajadores informaron que van a continuar con los bloqueos y el paro de labores hasta que haya una respuesta favorable desde la Secretaría de Energía.