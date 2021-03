AMLO inaugura cuartel de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco

Como parte de su visita a Jalisco, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Tequila; con esto suman 140 construidos en el país, de los cuales 30 se encuentran en la entidad.

Reconoció el trabajo que se ha hecho en materia de seguridad en año y medio, pues mientras en el pasado la Policía Federal contaba con apenas 20 mil operativos, la Guardia Nacional actualmente tiene más de 100 mil elementos, y de ellos seis mil 500 están ubicados en Jalisco para reforzar las labores de vigilancia.

"Este cuartel tiene un costo aproximado de 25 millones de pesos y es amplio, tiene instalaciones, albergues, sistemas de telecomunicación, aulas, espacios públicos que están bien hechos y equipados, buenas instalaciones".

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó durante su intervención que para Jalisco se tienen proyectados 248 cuarteles y que de los 30 que van, cuatro están en Tequila.

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, dijo que estas instalaciones son el resultado del esfuerzo conjunto de autoridades, pues mientras la administración estatal le inyectó alrededor de ocho millones de pesos en trabajos de infraestructura para la accesibilidad al cuartel, el predio en donde está ubicado el mismo lo donó la iniciativa privada.

En materia de inseguridad recordó que en Jalisco se han abatido los indicadores hasta en 50% con respecto a dos años atrás. No obstante, manifestó que los hechos violentos ocurridos en la entidad han querido dar la percepción de que no se ha avanzado en la materia, lo cual no es cierto y como prueba, detalló la detención, del sábado por la noche, de una persona involucrada en la ejecución de 11 personas hace semanas en Tonalá.

"Ayer por la noche se logró la detención de quien presuntamente cometió el atroz acto en el municipio de Tonalá, donde se ejecutaron a 11 personas. Se detuvo a una persona que contaba ya con una orden de aprehensión por otros hechos anteriores y vamos a continuar con la investigación hasta el final, porque nos parece que la única manera de mandar un mensaje correcto es dejar en claro que no van a quedar historias de impunidad".

Pugnó porque cada quien, desde su trinchera, mantenga el compromiso de trabajar por la seguridad, en el entendido que este es un tema que se debe quedar al margen de cualquier tipo de agenda política, para lo cual reconoció el respaldo que han obtenido de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.