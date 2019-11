Globos del FIG 2019 vuelan de Guanajuato pero regresan en 2020

Con el cuarto día de despegues este lunes por la mañana en el Festival Internacional del Globo, se clausuraron las actividades de vuelos aerostáticos dejando un gran sabor de boca en esta edición.

Los amotinamientos de personas en este día no fueron tan numerosos y complicados como los tres primeros días del evento en este fin de semana largo en la ciudad.

Con emoción y alegría los miles de asistentes a la elevación al firmamento, aprovecharon la ocasión para tomar las gráficas del recuerdo en momentos perfectos con sus dispositivos electrónicos.

Este será un hasta luego y gracias por las emociones y sueños despertados en cada uno de los vuelos que aquí se libraron para el deleite de todos los asistentes.

Será un año largo hasta la llegada del FIG 2020 y toda su marejada de buena vibra y colores iluminando el cielo de León y esperando las sorpresas en la próxima entrega.

Disfrutan gratis del FIG

La avenida Paseo del Molino, para muchas familias, fue la mejor opción para disfrutar del colorido festival de manera gratuita.

Minutos antes de las siete de la mañana comenzaron a llegar los vehículos, quienes se estacionaron en el carril de acotamiento, para escoger un buen lugar y apreciar el despegue de los globos. “Desde aquí se ve mejor”, dijo un leonés.

Conforme pasaban los minutos, fueron arribando más personas, tantos que fue necesario hacer una doble fila para estacionar los autos.

“Desde hacer tres años venimos hasta acá” , dijo Juan Luis, un vecino de la colonia Azteca, quien fue gracias a que un día, no pudo entrar al Parque Metropolitano, que se dio cuenta de que desde afuera se disfruta más este evento.

“Hace tres años vine, siempre compraba los boletos desde días antes pero esa vez no lo hice, llegué hasta las taquillas del parque y me dijeron que ya no había, tratamos de buscar un buen lugar para poder apreciar los globos y encontramos este, desde ese día mejor nos venimos para acá y nos evitamos el gasto”.