Gobierno de AMLO abre la puerta laboral a migrantes, dice Bartolo Fuentes

Guatemala.- Bartolo Fuentes reapareció entre sombras y detrás de integrantes de la caravana migrante, que ha avanzado rápido desde San Pedro Sula hasta Tecún Umán, en la frontera con México.

El activista y principal promotor del éxodo migrante que atravesó Centroamérica y México en octubre de 2017, relata que en esta ocasión sólo acompañó un tramo a los hondureños y ha evitado a toda costa caminar con ellos hasta México, debido a la represalias que el gobierno de Honduras ha tenido y tiene contra él.

Sociedad Entrega México brazaletes de identificación a migrantes de nueva caravana

“Yo no he podido estar en ninguno de los buses ni en los contingentes que han salido hacia Guatemala y México (ríe), pero he acompañado a los grupos pequeños que se mueven desde mi tierra hacia la frontera”, relata.

El exdiputado y activista asegura que en 14 días que antecedieron a la salida de este nuevo éxodo de migrantes, ha habido 14 masacres en territorio hondureño, lo que ha orillado a muchas familias a salir de su país, aunado a la mala economía que corroe a las familias y no les permite llevar el pan de cada día a casa.

“Las cosechas como el café, que es muy importante en Honduras, está por los suelos al grado que l agente prefiere que se caiga la fruta en lugar de recogerlo, porque no vale la pena hacer un gasto, eso pasa con muchos sectores productivos de Honduras, porque hay un abandono por parte del gobierno”, subrayó.

La decisión del gobierno de AMLO

Después de su detención en Guatemala con la caravana migrante de octubre, ha viajado a México para reunirse con autoridades y concluir que se están manejando políticas de respeto hacia la comunidad migrante.

“La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha reiterado que se va a fortalecer la protección a los migrantes en el sur de México, pero en Honduras lo han proyectado como que México va a proyectar un muro, pero eso no es así, sólo se va a dar ingreso a los migrantes de forma ordenada. El gobierno de AMLO hace bien en saber quiénes quieren entrar a su territorio”, apuntó.

Dijo que esta decisión pretende absorber la mano de obra migrante que viene desde todo Centroamérica, en los proyectos que van a desarrollar en la región sur de México.

“Construir un tren necesita la mano de obra migrante, porque es a través de todo un trayecto que se necesita gente para laborar, ahora es la oportunidad para que gobierno y migrantes puedan concretar lazos de trabajo”, añadió.

“México está entendiendo mejor cómo debe tratarse la migración”, concluyó en torno a la situación política social actual con los migrantes.

Sociedad "Dejaremos visión policial y militarista", dice Encinas ante éxodo migrante

Su detención, una mordaza del gobierno de Honduras

El activista contó que fue detenido luego de que el gobierno de Honduras emitiera un informe en el cual se le tachaba como criminal buscado por todo el mundo.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala lo detuvo, dice, sin tener un solo argumento para hacerlo, justo cuando documentaba con fotografías y videos el paso de cientos de migrantes por la frontera de Honduras- Guatemala.

Lo tuvieron cuatro días encerrado en un centro de detención de migrantes, después fue deportado a Honduras para así evitar que siguiera su paso con los extranjeros que avanzaban hacia México.

“Estuve bajo llave, sin comunicación, mi teléfono lo retuvieron y sin explicarme nunca por qué me tenían encerrado, llegaron varios grupos de migrantes y todos salieron menos yo. Me di cuenta hasta que llegue a Honduras que esto se trataba de una persecución política.

“El mismo jefe de la policía que me entregó mi automóvil me dijo ‘lo que hicieron con usted no fue correcto, nunca debieron de tratarlo de esa manera ni atacarlo”, acotó.

Bartolo Fuentes avanzó con la caravana algunos cuantos kilómetros adentro de Guatemala, sin embargo, debido a la alerta roja que tiene el gobierno de Honduras hacia él, decidió retornar rápido para evitar otra detención arbitraria.

La caravana migrante avanza sola, sin dirigentes visibles que manejen los hilos de este nuevo movimiento de extranjeros.