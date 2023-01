Pese a descenso del nivel de agua en presas, gobierno de NL descarta cortes al suministro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, adelantó que no habrá cortes en el suministro de agua de la entidad, mientras el nivel del líquido en la presa La Boca comienza a desplomarse.

"El sistema de Agua y Drenaje de Monterrey tiene ya 40 años, es un drenaje muy antiguo con muchas fugas, se hizo un esfuerzo de comprar 3 mil 100 válvulas para poder modular agua, presión y remodelar", comentó el gobernador.

"No hay que confundir, una cosa es modular la presión de agua y otra muy diferente los cortes. La modulación es, al contrario, que haya un cuidado de agua en la red, evitar fugas y que todos tengan el servicio", comentó al señalar que no habrá cortes del suministro como el año pasado en la crisis.

Política Buscan crear Fiscalía Ambiental en Nuevo León

Por su parte, el alcalde de Santiago, David de la Peña, solicita que la presa La Boca sea el último recurso de extracción ante la posibilidad de que Nuevo León viva de nuevo la crisis por falta de agua.

"Si vamos a ese ritmo para mayo ya vamos a tener una gran afectación. Lo que solicitamos es que ya no le bajen más del 75 por ciento, es nuestro mínimo óptimo, por supuesto que quisiéramos que siempre esté en el 80 por ciento, pero ya estamos rondando el 60 por ciento”, alertó De la Peña

A su vez, Doroteo Treviño, especialista de Agua y Drenaje y responsable del programa de estimulación de nubes, informó que se reactivaron los vuelos para generar lluvias en la cuenca de la presa La Boca.

"Encontramos algunas nubes buenas, aunque realmente no son las mejores condiciones porque no son nubes de desarrollo vertical, no hay una gran cantidad de nubes, pero estamos aprovechando todas las oportunidades que se nos presenten. Hicimos dos vuelos buenos en la cuenca de la Presa La Boca y la sierra alta de Santiago, generamos una buena cantidad de tormentas en esa zona, en los municipios de Santiago, Allende, Rayones y una pequeña parte de Montemorelos, principalmente pegado a la sierra", sostuvo el funcionario.

En los últimos días, la Comisión Nacional del Agua pidió a Agua y Drenaje de Monterrey reducir los volúmenes de extracción de las presas La Boca y Cerro Prieto, en prevención de que nuevamente se sequen por falta de lluvias importantes en los próximos meses, además de sugerir los cortes, pero éstos han sido rechazados por el gobierno estatal.