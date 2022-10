Gobierno de NL le niega carta de no antecedentes penales a Adrián de la Garza

El ex dos veces alcalde de Monterrey y ex candidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, busca ser Fiscal General del Estado, por lo que solicitó la carta de no antecedentes penales para registrarse, pero el gobierno de Samuel García se la negó, al argumentar que no expedirá por el momento este tipo de documentos.

Así lo señala el gobierno en un documento que firma el Consejero Jurídico del Estado, Ulises Carlín, que justifica la negativa debido a que hay actualmente juicios de amparo.

"El Gobierno del Estado de Nuevo León ha sido notificado de diversas suspensiones otorgadas por Jueces federales dentro del proceso para la designación del Fiscal General de Justicia del Estado", dice en su respuesta a la solicitud del priista.

"En dichos amparos han sido variadas las reclamaciones de los particulares, que van desde la expedición de la Ley, la integración del Comité de Selección, hasta la misma convocatoria, mismos que le tocará resolver al Poder Judicial de la Federación la legalidad o no de los mismos", agrega la respuesta.

Explica que dentro de los procesos de amparo los jueces han otorgado diversas suspensiones, y entre una de ellas se encuentra el que no se continúe con los trámites que correspondan al Estado.

"Es importante que al ser señalado el Gobierno del Estado como autoridad dentro de dichos procesos debe de dar cabal cumplimiento a las suspensiones, ya que de no ser así se caería en desacato, es por eso que los trámites que corresponden al Gobierno del Estado de Nuevo León vinculados por dicha convocatoria se han suspendido".

La solicitud de Adrián de la Garza la hizo este martes 25 de octubre, ya que el próximo 28 se cierra el registro de aspirantes, de los que al momento han sido registrados cuatro.

Samuel no lo quiere

Aunque no se ha referido directamente al priista y ex contrincante ni ha citado su nombre, ha comentado con anterioridad que, si el Congreso Local lo designa como Fiscal General de Justicia, lo vetaría porque ahí se requiere otro perfil y no uno político.