Gobierno deja en el olvido a viudas de policías caídos

Son mujeres que llevan años sin sus esposos que eran policías estatales y a quienes el gobierno también ha dejado solas. Que nunca imaginaron perderlos así, solo por hacer su trabajo, en un mal día o por estar en un mal lugar, cumpliendo con su deber.

No es la primera vez que se manifiestan, llevan años exigiéndole al gobierno del estado que no se olvide de ellas, no dejarlas en la indefensión pese a que la ley las protege.

Para varias de ellas, sus esposos policías eran el sostén de sus familias, ahora, tienen que hacerse cargo no solo de su casa -en la mayoría de los casos rentada -sino de sus hijos.

Ayer, viudas de policías caídos se manifestaron en la ciudad para pedir la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para el otorgamiento de viviendas que les prometieron.

Explicaron que son en promedio 20 familias las que están en espera de ese beneficio de diferentes partes de la entidad, entre ellas, Chicontepec, Tantoyuca, Misantla y Papantla.

"El llamado es al gobernador y al secretario de Seguridad Pública para que nos den una respuesta a la petición que traemos", dijo una de las afectadas.

Refirió que aunque entregaron la documentación en algunos casos desde 2011 para que les pudieran entregar las viviendas no han tenido resultado. Esa fue una promesa del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y está detenido desde hace un año.

Prefieren no dar sus nombres ni mayores detalles. Alcanzan a decir que algunos de sus esposos fallecieron en accidentes automovilísticos o en "emboscadas" o enfrentamientos en diferentes puntos del estado, en la lucha encarnizada contra la delincuencia.

Pero no es la primera vez, en marzo de 2015 bloquearon incluso la calle Enríquez para exigir las pensiones a las que tienen derecho y que no habían sido pagadas.

Entonces Claudia Leticia León recordó que su esposo y padre de su hijo, Juan Moreno, perdió la vida en cumplimiento de su deber en abril de 2011 y reveló que llevaba dos años sin recibir puntualmente su pensión trimestral.

“Mi hijo ya va a entrar a la universidad pero no tenemos recursos. Nos dan, se supone, un equivalente a 420 salarios mínimos cada tres meses pero a veces es cada cuatro meses”, explicó.

En octubre de 2016 hubo otra manifestación, esa vez exigiendo no solo su pensión sino el pago de becas, seguro de vidas y la entrega de viviendas.

En el estado de Veracruz, las leyes 240 y 290 garantizan una pensión y otorgamiento de vivienda para familiares de marinos, soldados y policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber; sin embargo, han sido constantes las quejas porque el Estado no cumple con ese deber.