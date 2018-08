Gobierno del estado de Michoacan retrasa recursos para universidad

Michoacan.- El gobierno del estado adeuda a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 35 millones de pesos, correspondientes al pago regular de la primera quincena y no se tiene una fecha prevista para la liquidación del mismo.

Medardo Serna González, rector de la institución, refirió que desde julio se han tenido atrasos en la entrega de los recursos quincenales por parte de la administración estatal, por lo que dijo esperar que el tema se solucione en los próximos días, pues comentó que ello “nos ha generado complicaciones en la Universidad”.

“La primera quincena de julio, no recuerdo la fecha, no se entregó el día que correspondía. La segunda quincena de ese mes se radicó el 14 de agosto y la de la primera de agosto no se ha entregado aún y esto nos ha puesto a nosotros en problemas complicados”, puntualizó.

Detalló que dicho recurso corresponde a la aportación quincenal que se entrega a la institución y que deberá ser radicada de manera regular cada periodo por lo que resta del año.

Aseveró que “hay comunicación con ellos (el Estado) y nos comentaron que no hay liquidez para radicar en la Universidad Michoacana el recurso de la primera quincena de agosto”.

Serna González refirió que lo que más les apremia es la obtención de los recursos ordinarios, ya que este presupuesto “es fundamental y necesario, porque nos permite ir cubriendo necesidades básicas de nuestros trabajadores y estudiantes. El recurso lo tenemos hasta septiembre si los flujos se dan de manera oportuna”, finalizó.