Grupo armado advierte que tomará poblado en Chiapas si alcalde no cumple

San Cristóbal de Las Casas.- Un grupo armado denominado "Fuerzas Armadas de Simojovel", advirtieron al nuevo alcalde del pueblo Gilberto Martínez Andrade, que sino cumple con sus compromisos de campaña tomaran la cabecera municipal, tal como sucedió anteriormente en el municipio de Pantelhó.

El advertencia fue por medio de un video que hicieron llegar a El Heraldo de Chiapas.

“Este mensaje va dirigido al presidente entrante Gilberto Martínez Andrade y los grupos que encabeza que sabemos y tenemos identificados, es bien sabido que en administraciones anteriores los presidentes municipales hicieron lo que quisieron y a todo quedo impune, hoy hemos armado La fuerza armada del pueblo, con la finalidad de exigir respeto a los derechos humanos”, dijo uno de los voceros.

Dejan en claro que por “respeto” no han ingresado a la cabecera municipal, además por la ciudadanía “pero pronto entraremos en acciones si no se cumple nuestras demandas”.

Entre sus peticiones están el respeto a sus demandas indígenas, no desvío de recursos del pueblo, no a la presencia de sicarios, narcotraficantes armados que intimidan al pueblo, “cero tolerancia a las cantinas, venta de drogas clandestinas, no más muertes en las calles de Simojovel”.

Exigen atención médica digna al pueblo en general, que la seguridad pública sea para el pueblo y no para “los delincuentes”.

“Si estas demandas justas no se cumplen, actuaremos en consecuencia del mal gobierno municipal”, advierten finalmente al dar lectura al escrito como Fuerza Armada de Simojovel.