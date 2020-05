Se movilizan contra morgue en Zapopan

GUADALAJARA. Vecinos de la colonia Miramar se manifestaron ayer a las afueras de lo que sería el nuevo Instituto de Cancerología, en el municipio de Zapopan, para posicionarse en contra de que el Gobierno de Jalisco utilice el lugar como morgue para fallecidos por Covid-19.

Al grito de "no a la morgue" o "si Alfaro no nos cuida, nosotros nos cuidamos", decenas de vecinos se postraron en el lugar y posteriormente se dirigieron a Periférico para bloquear la vialidad con carteles; exigieron la presencia del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro para que interceda en el tema y no se permita el resguardo de cuerpos contagiados con coronavirus, pues ello suscitará un foco de infección en la colonia.

Señalaron que el edificio de mencionado instituto, ubicado en Puerto Guaymas esquina Puerto San Juan, se encuentra cerca de donde confluye un gran número de ciudadanos, por lo que no confían en que se sigan los protocolos adecuados de salubridad para evitar que el virus llegue a la zona.

Se dijeron temerosos por su salud, ya que en la zona no solo hay tiendas de servicio, un acilo de ancianos y un orfanato, sino escuelas nada más cruzando el Periférico. Además, refirieron que esta "morgue provisional" solo abrirá la puerta para que tarde o temprano se habilite otro Semefo en la entidad.

Por ello, urgieron al diálogo con las autoridades, ya que los pocos encuentros que han tenido no han sido los esperados. Días atrás ya se habían manifestado, y el sábado se habían reunido con autoridades estatales pero hoy prevén otra movilización para ejercer presión.