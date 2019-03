Guanajuato tiene miedo y dolor: obispo

IRAPUATO.- El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, aseguró que las estrategias contra la delincuencia no están funcionando y dijo que prueba de ello fue la masacre ocurrida en Salamanca, donde 15 personas fueron asesinadas y tres más fueron heridas.

Enrique Díaz dijo que también hay miedo y dolor entre las comunidades del estado y él lo pudo percibir cuando acudió a las jornadas de visita pastoral durante la semana que concluyó, donde varios le manifestaron haber sido víctimas de la delincuencia.

En un duro mensaje ofrecido previo a la misa dominical, Enrique Díaz Díaz dijo que incluso él vivió el bloqueo carretero que hicieron delincuentes con la quema de vehículos y no vio que nadie fuera detenido por estas acciones, mientras que por el otro lado, los que fueron detenidos en operativos en Villagrán, fueron dejados en libertad a las pocas horas, lo que crea una sensación de injusticia.

“El Golpe de Timón se hizo con tanta publicidad, por un lado, pero por el otro a quienes desgraciadamente nos tocó estar en el momento ahí, se siente uno indefenso, impotente y cuando te dicen agarramos a cuatro, a cinco, y uno se queda pensando y viendo arder los camiones y se pregunta ¿qué esos no son delitos? ¿qué esos no merecen detenerse? ¿la seguridad del país no vale?", dijo el obispo de Irapuato durante su mensaje.

Enrique Díaz Díaz dijo que hay una fuerte indignación por tanta muerte, donde lo que parecería privar es el interés por el dinero, aún a costa de la vida.