Luis, sobreviviente de la Guardería ABC solo quiere justicia: "estamos cansados"

Cansado de luchar y de que no se aplique la justicia para los responsables del incendio en la Guardería ABC, se dijo Luis Gabriel Villalobos de la Torre, uno de los sobrevivientes que lograron ser evacuados la tarde del 5 de junio de 2009 de ese inmueble en la colonia Y Griega, en Hermosillo, Sonora.

En el marco del 14 aniversario de esa tragedia, el ahora joven recordó que apenas tenía un año cuando sucedió el incidente, quien gracias a las labores de rescate del personal, elementos de los cuerpos de emergencia y ciudadanos valientes que entraron por ellos logró salir sin daños mayores, pero el daño emocional que le dejó ese hecho lo ha marcado para toda la vida.

Afirma tener molestia con las autoridades por no darle celeridad a la procuración de justicia, por la manera en la que se ha abordado el caso y la poca disposición por realmente aplicar la ley para quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta con ese incidente.

Este 5 de junio se cumplen 14 años del incendio en la guardería ABC / Foto: Gil Reyes | El Sol de Hermosillo

"Sigo con coraje todavía, porque no se ha hecho justicia desde hace 14 años ya, es demasiada lucha y pues se siente uno ignorado por el gobierno. No lo toman en cuenta y eso me pone muy triste", expresó el adolescente.

Narró que el haber estado expuesto al humo denso que se acumuló dentro del inmueble aquella tarde del 05 de junio de 2009 le ha traído secuelas importantes en su salud.

"He tenido secuelas, por mi asma, no puedo disfrutar mi vida, no puedo hacer mucho deporte, no puedo esforzarme mucho, es muy complicado esto", apuntó.

Elevaron globos al cielo para recordar la memoria de las víctimas / Foto: Gil Reyes | El Sol de Hermosillo

A pesar de esas complicaciones ha tratado de llevar una vida normal, incluso actualmente cursa el tercer año de secundaria y tiene la meta de llegar a ser un reconocido profesionista, aunque aún no tiene certeza de qué actividad realizará una vez que llegue a concluir sus estudios.

"Que ya se haga justicia, es demasiada lucha esto, es demasiado gritar, se tiene que hacer justicia de una buena vez", exclamó, mientras estaba por soltar uno de los globos que se lanzaron al aire en memoria de los 49 niñas y niños fallecidos, esto después de la misa impartida por el padre Martin Evarardo Peralta Pérez, que se realizó a temprana hora por fuera de la guardería, donde se dieron cita deudos y personas solidarias con el movimiento.

Alrededor de las 10:00 de la mañana se llevó a cabo otra misa en la iglesia San José en la colonia Pedregal de la Villa, donde decenas de personas acudieron para orar por los infantes que están en el descanso eterno y pedir por los que aún luchan por recuperar su salud.

En el marco del 14 aniversario de esa tragedia, elevaron la voz para exigir justicia / Foto: Gil Reyes | El Sol de Hermosillo

Los asistentes a ambas concentraciones coincidieron en que aún sigue vigente el dolor por las irreparables pérdidas, así como porque los afectados puedan tener mejores condiciones para superar ese hecho que los marcó de por vida.

Alcalde mensaje de solidaridad a madres y padres de las víctimas

El alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez envió un mensaje respetuoso de solidaridad a los padres de familia que deudos y sobrevivientes de la tragedia en la Guardería ABC, a quienes dijo seguirá apoyando con todas las facilidades que requieran para el desarrollo de sus manifestaciones y expresiones.

Tras cumplirse este cinco de junio, 14 años de los lamentables acontecimientos en Hermosillo, el munícipe dijo que se trata de una fecha que nunca debió haber sucedido, sin embargo con todo el respeto que merecen los deudos, seguirán siendo solidarios con las familias.

Este 5 de junio se realizó la misa para recordar a las víctimas del incendio en la Guardería ABC / Foto: Gil Reyes | El Sol de Hermosillo

Indicó que se trata de una fecha que está en el corazón de todos, es por ello que envía un mensaje de solidaridad a los padres que lamentablemente perdieron a un hijo, así como a quienes se vieron afectados, por lo que ante lo que corresponde al ayuntamiento seguirán dando todas las facilidades para que lleven a cabo sus manifestaciones.

Astiazarán Gutiérrez agregó que a partir de esta tragedia se hicieron reformas relacionadas con la Protección Civil, la cual se trata de una ley que es muy rígida en Sonora, por lo que en materia de competencia municipal la cumplen en todos sus aspectos.

Abundó que es Protección Civil estatal, es quien hace las verificaciones en todos los establecimientos de ese tipo y otro, por lo que como gobierno municipal están atentos al cumplimiento de la materia.

“Tenemos que en Sonora es una de las leyes más rígidas y exigentes en el tema de la protección civil, lo cual es producto desafortunadamente de la tragedia que sucedió hace 14 años”, expresó.

Por su parte, el comisario en jefe Alonso Durón adelantó que de su parte se brinda todo el apoyo a la caminata que se realiza sobre esta situación con las unidades y agentes del Departamento de Tránsito necesarios.

Añadió que se contará con patrullas y elementos en el apoyo que requieren los papás y comunidad que se une a esta marcha este cinco de junio en la tarde.

