Guardia Nacional en Aguascalientes duerme en el suelo, acusa morenista

Elementos de la Guardia Nacional destacamentados en Aguascalientes deben dormir en el piso, al no existir aún un cuartel destinado para este cuerpo de seguridad federal, denuncia el vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso del estado, Heder Pedro Guzmán.

Foto: Adrián Carmona

En entrevista colectiva, condena que a nivel local no se les hayan abierto los espacios necesarios para el pleno desarrollo de sus funciones, especialmente ahora que el número de guardias alcanza ya los 600.

"Se necesitan cuarteles dignos, porque en Aguascalientes hay quienes hasta duermen en el suelo, porque no se les han abierto los espacios necesarios. Algunos de ellos pernoctan en la Zona Militar, pero otros no. Algunos han tenido que rentar casas para tener donde pasar la noche", dijo Heder Pedro Guzmán

El legislador local acusa la falta de una verdadera coordinación con los cuerpos policiacos locales, cuyos integrantes no han permitido que la fuerza federal conozca con exactitud cuáles son los focos rojos en materia de seguridad.





​Heder Pedro Guzmán, Vicecoordinador de la bancada de MORENA​ / Foto: Adrián Carmona

“Esta misma semana me voy a reunir con el encargado de la Guardia Nacional y yo lo voy a llevar a dar un recorrido en las diferentes colonias donde hay mucho índice de delincuencia, porque si los secretarios de seguridad no están haciendo el trabajo, alguien tiene que hacerlo. Ellos no son nativos de Aguascalientes y tienen que conocer el terreno para hacer bien su trabajo”, apunta.

Las principales colonias donde se llevará a estos policías, explica, son aquellas del oriente y sur de la ciudad que concentran el mayor índice de delincuencia y narcomenudeo, como Villas de Nuestra Señora de la Asunción, la Palomino y otras que presentan serios problemas.

Por otra parte, el morenista consideró que el que un elemento de este cuerpo de seguridad haya robado una bicicleta en estado de ebriedad es un hecho aislado que de ninguna manera refleja el actuar de todos sus integrantes.

“No podemos generalizar por un arroz prieto. Quienes estamos dentro de la 4T estamos en contra de todo eso y el hecho que un compañero de la Guardia Nacional haya caído en ese delito debe conllevar un castigo ejemplar para esta persona. Esperamos que sea el único caso que se presente, se le cese y se regrese a donde estaba. No sabemos si viene de la Policía Nacional o de algún otro cuerpo de seguridad”, considera el legislador.

Lee más en El Sol del Centro ▼