Guatemaltecos agradecen a México por vacunación anticovid

Ciudadanos guatemaltecos siguen llegando de distintas partes de este país centroamericano, para aplicarse la primera o segunda dosis contra el Covid 19, mientras representantes del gobierno de Alejandro Giammattei, han viajado a Rusia para depurar el traslado de vacunas de la industria farmacéutica Sputnik.





Los chapines han documentado su travesía desde sitios como Quetzaltenango, Malacatán, Escuintla, Coatepeque y demás sitios que están en la ruta hacia la frontera con Chiapas. “Gracias México por la vacuna, nuestro gobierno no puede atender a su gente”, han coincidido en redes sociales pobladores chapines.

Uno de los centroamericanos que cruzó a Ciudad Hidalgo para aplicarse la primera dosis de AztraZeneca, es el abogado y ambientalista Rafael Maldonado, quien desde Escuintla realizó el viaje para inmunizarse. “Me vacuné en Ciudad Hidalgo, en la frontera con Tecún Uman. Para pasar sólo presenté mi DPI y mi visa, también en el puesto de vacunación me pidieron el DPI”, explicó.

El Documento Personal de Identidad es una credencial de elector similar a la mexicana, con la que los guatemaltecos están ingresando al país a través de la vía legal o, incluso, por las balsas del Río Suchiate.

“El centro de vacunación es la Secundaria José Vasconcelos Calderon, está a cinco cuadras de migración mexicana. Me tardé 45 minutos en total y después pude regresar a mi país son ningún problema”, agregó.









“Dios bendiga a López Obrador y al gobierno de Chiapas, porque Giammattei y el ministerio de salud de mi país fueron incapaces”, aseveró. El hombre apuntó que no se le solicitó ningún tipo de prueba que determinara estaba exento de Covid, lo que facilitó aún más su ingreso a Chiapas para ir al centro de vacunación.

Como Rafael Maldonado, decenas de guatemaltecos siguen llegando a los centros de vacunación de Tuxtla Chico, Suchiate, Frontera Hidalgo y demás municipios. Incluso hay quienes han llegado hasta Pijijiapan, como el caso de Zuly López, que acompañó a un familiar hasta este municipio de la región Costa en Chiapas.

“Con el TVR hasta pijijiapan he llegado, ahí se vacunó un familiar, es obvio que si no tienen ningún documento los van a detener”, afirmó. “Lo que si he visto es que si demuestra que de vacunó no lo detienen porque no pueden violentar su derecho humano a la salud”, concluyó.