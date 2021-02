Guía de turistas contagió a Tamaulipecos en Acapulco

ACAPULCO. Fue un prestador de servicios turísticos quien contagió a dos vacacionistas de Tamaulipas con lo que parece ser la cepa británica de Covid-19 y que además falleció por esta enfermedad, afirmó el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos.

Luego de que circulara a nivel nacional una nota periodística de que la nueva cepa británica de coronavirus ya circula en la entidad, el funcionario estatal dijo que la muestra del guía de turistas será enviada al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE) para que confirme o descarte si se trató de la nueva variante.

“Esa persona de aquí de Acapulco que falleció, la muestra se va mandar al InDRE para su investigación. Aquí hubo una persona que falleció de coronavirus y al parecer esa persona de Tamaulipas contrajo la enfermedad aquí y falleció allá en Tamaulipas”, señaló.

De la Peña Pintos dijo que el estudio epidemiológico indica que hubo una lista de 35 personas con las que el paciente tuvo contacto, todas resultaron negativas, y la situación ocurrió hace más de un mes por lo que el virus no fue diseminado.

“Nosotros vamos mandando las muestras y ellos van haciendo los estudios de las variantes que pueda tener el virus. El virus muta dentro de cada persona y esa persona puede contagiar a otra, y los virus conforme van mutando se van haciendo más contagiosos y más infecciosos”, explicó el funcionario.

A raíz de esto, se ha criticado el actuar del gobierno de Guerrero después de permitir la actividad turística en diciembre, lo que provocó un repunte de contagios de Covid-19.

En respuesta, el gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que era necesario abrir las playas para reactivar la economía de todas las familias.

“Para aquellos que les gusta echar culpas, que les quede claro que éste es un rebote mundial, nacional y del cual no nos escapamos porque somos un lugar con atractivo turístico, y la carretera y aeropuertos no los cerramos. Es muy importante porque no falta por ahí quien dice ‘por qué no cerraste en diciembre’. Y entonces, ¿de qué íbamos a comer? Y porque estábamos en semáforo amarillo, ese es mi comentario muy respetuoso”, dijo el mandatario estatal.

Asimismo pidió a todos los turistas seguir respetando las reglas durante el actual semáforo rojo y recordó que el fin de semana se reforzaron los operativos en playas para que los paseantes utilicen cubrebocas, guarden la sana distancia y se laven las manos de forma constante para evitar más contagios en todo el territorio del estado.

En días pasados, la Secretaría de Salud de Tamaulipas indicó que una mujer de 70 años, residente de Tampico, dio positiva a la variante británica de coronavirus, siendo el segundo caso en la entidad. Gloria Molina, titular de la dependencia, informó que el brote inició cuando la paciente y su esposo de 72 años se encontraron con la familia de su hija que residía en Acapulco el 31 de diciembre.

Entre el 4 y 5 de enero comenzaron a desarrollar síntomas y retornaron al estado el 9 de enero. El esposo murió y tres familiares más – de 50, 48 y 18 años– que residen en Monterrey, Nuevo León, dieron positivos a Covid-19, probablemente la nueva variante británica.