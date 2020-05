Habitantes de Zitácuaro creen que la Guardia Nacional los quiere infectar de Covid-19

Michoacán.- Esté martes se registraron cuatro bloqueos carreteros en la zona conurbada del municipio de Zitácuaro, por habitantes que acusaron que elementos de la Guardia Nacional los quiere infectar de coronavirus Covid-19.

Fue el pasado viernes 8 de mayo cuando habitantes de 13 tenencias de dicho municipio comenzaron con los bloqueos, luego de que rumores fueron difundidos en redes sociales asegurando que las fumigaciones realizadas para erradicar el mosquito transmisor de zika y chikungunya, se trataron de presuntas acciones para esparcir el virus del Covid-19.

De acuerdo a información que fue proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los bloqueos están ubicados en La Carretera Zitácuaro - Tuxpan, entrada a las comunidades del Malacate y Agostitlan Tuxpan, en Carretera Zitácuaro - Tuxpan, Entrada a las comunidades de La Soledad, Puerto del Obispo Tuxpan, en la Calle Moctezuma - Col. Heroes Ferrocarrileros Zitácuaro y la Carretera Zitacuaro - Morelia, Valle Verde Zitacuaro.

Por su parte en entrevista para El Sol de Morelia, el presidente municipal de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández, aseguró que los habitantes han sido atendidos; sin embargo, informó que no tienen un pliego petitorio que atender.

Habitantes de Zitácuaro reclaman ausencia del alcalde y no son unos tontos, o si? O no? 🤔 pic.twitter.com/V8gsYbhbuB — Don Favs (@Don_Favs) May 12, 2020

El edil dijo que el temor que tienen los habitantes es infundado, y negó que la administración municipal estuviera realizando fumigaciones.

Finalmente indicó que "no hay información que indique que las teorías son reales, por lo que no hay de dónde partir para investigar".

De acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, pasadas las 13:00 horas de este martes, el secretario de gobierno Carlos Herrera Tello arribó a la tenencia de San Felipe para sostener diálogo con los habitantes.

